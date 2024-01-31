美去年12月JOLTS職位空缺數升至902.6萬 創3個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 01:50

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周二 (30 日) 公布最新數據顯示，去年 12 月職位空缺數意外突破 900 萬大關，寫下 3 個月來新高，不過辭職人數減少，數據表明儘管勞動力需求依然強勁，但工人變得更加謹慎。

具體來看，美國去年 12 月 JOLTS 職位空缺數報 902.6 萬個，遠超市場預期的 875 萬個，也高於修正後前值 892.5 萬。據了解，該月職位空卻數增加主要集中在專業和商業服務領域，創 4 個月來最大增幅，而教育和醫療服務以及製造業的職位空缺數也有所增加。

值得注意的是，去年 12 月自主辭職人數降至 340 萬，為近 3 年新低。自主離職人數越高，表明就業市場越吃緊，工人有信心離開當前工作尋找更好的機會，反之亦然。近幾個月來，該數據顯著下降，這意味著美國人對自己在當前市場上找到其他工作或獲得薪資更高的新工作的信心不足。

市場分析指出，最新的報告凸顯就業市場逐漸放緩，放緩的過程有些顛簸。雖然職缺的增加表明勞動力市場穩健，讓美國經濟擺脫衰退，但自主辭職人數的下降表明工人越來越堅持自己目前的工作。

另一方面，美國去年 12 月企業招募和裁員人數有所增加；聯準會 (Fed) 官員正在尋找疲軟的勞動力需求，理想情況下是透過減少職位和減緩招聘，而不是直接裁員。

雖然整體裁員水準仍然較低，但運輸和倉儲行業的裁員人數一直在上升，目前處於 2020 年 6 月以來的最高水準。快遞公司優比速 (UPS-US) 周二稍早表示，計劃裁減 1.2 萬人，部分原因是為了抵消工會勞動成本上升的影響。

根據 JOLTS 的報告，職缺與失業人口的比例維持在 1.4。這一數字在過去一年大幅下降，顯示勞動供需平衡有所改善，先前在 2022 年達到頂峰時，這一比例為 2:1。

專家看法

ZipRecruiter 首席經濟學家 Julia Pollak 表示，如果 JOLTS 指標穩定在當前水準，今年將是穩定、低流失率的一年，但如果像 2023 年那樣繼續惡化，就顯然存在就業市場過度冷卻的風險。