〈美股早盤〉主要指數開盤小幅走低 市場靜待重磅科技股財報出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 22:45

截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.02%，費城半導體指數跌 0.4%。

另一方面，投資人預期聯準會 (Fed) 降息將有助於提振收益成長，推動科技股的上漲。儘管市場預估 Fed 本周將維持利率不變，但投資人仍在熱切等待 Fed 主席鮑爾在台灣時間周四凌晨貨幣政策記者會上的評論，以尋找有關政策前景的線索。交易員認為，Fed 將在 3 月降息與維持利率不變的機率為 50-50。

法國 IG Markets 首席市場分析師 Alexandre Baradez 表示：「在貨幣政策會議和美國科技股業績之間的未來 3 天，一切都將發生變化。市場正在等待鮑爾於 3 月份替降息打開大門，但這很可能是第二季的訊號。」

以 Khuram Chaudhry 為首的摩根大通量化策略師說，少數幾檔股票在推動華爾街股市上漲方面所起的作用給市場帶來了風險，這與網路泡沫化有很多相似之處。

Chaudhry 說:「關鍵的結論是，極度集中的市場在 2024 年對股市構成了明顯而現實的風險。正如非常有限的幾檔股票是 MSCI 美國指數上漲的主要原因一樣，前 10 檔股票的下跌可能會拖累股市下跌。」

其他消息方面，美國公債殖利率周二延續跌勢，此前美國財政部下調季度借款預期，緩解市場對為彌補聯邦赤字而大量發行債券的擔憂，美元走勢則保持穩定。

在大宗商品方面，國際油價下跌，因市場等待美國對駐約旦美軍遭到致命攻擊的回應，可能導致全球原油生產關鍵地區的緊張局勢升級。

截至台北時間周二（30 日）22 時許：

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 9.16%，至每股 38.63 美元

通用汽車周二 (30 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，該季營收、獲利打敗華爾街分析師預期，同時預估今年獲利將隨著美國銷量改善而成長，不過給出的預測仍低於兩年前創下的紀錄新高。值得注意的是，該公司還暗示今年可能會向股東返還更多資本。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 6.84%，至每股 529.56 美元

人工智慧 (AI) 伺服器製造商超微電腦公司 (Super Micro Computer) 公布井噴式的上季業績，大幅高於華爾街預期，調升全年營收財測；股價在周二 (30 日) 盤前上漲近 11%。根據 LSEG 的數據，客戶包括 NASA 和日本 NEC 的該公司將 2024 財年營收財測範圍從 100 至 110 億美元調升至 143 至 147 億美元，高於分析師預期的 115.1 億美元。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 0.84%，至每股 27.71 美元

輝瑞周二公布的財報令人意外出現獲利，因為新冠病毒產品需求優於預期，而且研究成本下降。這家美國製藥商去年第四季調整後每股獲利 0.1 美元。根據 LSEG 的數據，分析師平均預期每股虧損 0.22 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛表示，儘管美國經濟前景良好，美股可能難以承受 Fed 的升息壓力。儘管債券殖利率上升，股市表現依然強勁，但如果 Fed 不得不升息，可能會影響股市表現。高盛預估標普 500 指數今年底目標為 5,100 點，並上調去年第四季的美國經濟成長預測。不過，策略師團隊認為，最大的不確定性來自於 Fed 的政策變動和債券殖利率上升速度。