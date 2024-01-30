美銀行資本計提新規有望放寬 摩根士丹利升評高盛等銀行股
鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 19:40
根據外媒周二 (30 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 分析師正轉向看好美國主要銀行，因為即將推出的提高資本水準監管改革可能不比當前提議艱巨，從而替增加股票回購打開大門。
該行周二的報告顯示，以 Betsy Graseck 為首的分析師將高盛 (GS-US)、花旗集團 (C-US) 和美國銀行 (BAC-US) 的股票評等上調至「增持」(overweight)，並將這些大型銀行集團的評等上修至具吸引力。
美國聯準會 (Fed) 監管副主席巴爾 (Michael Barr) 的銀行資本改革於去年 7 月公布，也就是所謂的「巴塞爾資本協議三」(Basel 3) 的最後階段，要求大型銀行將其預留的資本增加近 20%。本月初有消息傳出，面對 Fed 和銀行內部的強烈反對，巴爾願意做出讓步。
摩根士丹利分析師在報告中寫道：「從目前的情況來看，《巴塞爾協議終局》(Basel Endgame) 似乎將被放寬。這為大幅增加股票回購打開大門，因為大型銀行的過剩資本水準達到有史以來的高峰。」
美國大型銀行已經建立了一座超過目前要求的 1,540 億美元過剩資本堡壘，以抵消潛在的不利因素。先前有市場分析指出，最終規定可能沒有提案那麼繁重，而且距離全面實施還有四年多的時間，銀行有時間採取緩解措施。
此外，摩根士丹利分析師也將紐約梅隆銀行 (BK-US) 的股票評等從「減持」(underweight) 上調至「中性」(equalweight)，還將北方信託公司 (NTRS-US) 的股票評等從「中性」下調至「減持」。
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