美銀行資本計提新規有望放寬 摩根士丹利升評高盛等銀行股

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 19:40

該行周二的報告顯示，以 Betsy Graseck 為首的分析師將高盛 (GS-US)、花旗集團 (C-US) 和美國銀行 (BAC-US) 的股票評等上調至「增持」(overweight)，並將這些大型銀行集團的評等上修至具吸引力。

美國聯準會 (Fed) 監管副主席巴爾 (Michael Barr) 的銀行資本改革於去年 7 月公布，也就是所謂的「巴塞爾資本協議三」(Basel 3) 的最後階段，要求大型銀行將其預留的資本增加近 20%。本月初有消息傳出，面對 Fed 和銀行內部的強烈反對，巴爾願意做出讓步。

摩根士丹利分析師在報告中寫道：「從目前的情況來看，《巴塞爾協議終局》(Basel Endgame) 似乎將被放寬。這為大幅增加股票回購打開大門，因為大型銀行的過剩資本水準達到有史以來的高峰。」