〈財報〉UPS今年財測欠佳 擬裁員1.2萬人

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 23:40

美國快遞公司優比速 (UPS) 周二 (30 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於勞動力成本上升與需求下降影響獲利，該季營收與 2024 年財測均不及預期。此外，該公司計劃裁員 1.2 萬人，同時考慮出售旗下貨運經濟平台 Coyote 業務，試圖抵銷上述不利因素影響。

截稿前，優比速 (UPS-US) 周二盤中股價受利空消息影響下跌 7.84%，每股暫報 145.64 美元。過去 3 個月該股累積上漲 5.9%，同期道瓊運輸指數上漲 13.6%、道瓊工業平均指數上漲 16.3%。

展望未來，優比速預估今年銷售額介在 920 億至 945 億美元區間，遠低華爾街分析師預期的 957 億美元平均值、經調整後營益率介在 10% 至 10.6% 之間，不僅低於去年的 10.9%，也不及分析師預測的 11.3%，原因是受到去年 8 月 1 日生效新勞資協議等一些因素影響獲利。

人力調整方面，該公司執行長 Carol Tomé 在財報電話會議上表示，裁員將在今年節省 10 億美元，另外還打算在今年要求員工每周回到辦公室工作 5 天。Tomé 說：「去年是獨特而艱難的一年，在整個過程終公司都在專注可控因素並堅持策略，鞏固未來成長基礎。」Tomé 將在今年 3 月的投資人大會上公布公司長期成長目標。

根據財報，優比速去年第四季營收年減 7.8% 至 249.2 億美元，不及分析師預估的 254 億美元，為連續第六季低於預期；該季淨利報 16.1 億美元，合每股 1.87 美元，較 2022 年同期的 34.5 億美元或每股 3.96 美元減少一半以上、經調整後每股獲利報 2.47 美元，年減 32%，不過略高於分析師預估的 2.46 美元。

營收按業務劃分，去年第四季美國國內包裹業務營收年減 7.3% 至 169.2 億美元，低於分析師預期的 173.9 億美元、國際包裹業務營收年減 6.9% 至 46.1 億美元，也不及分析師預期的 46.4 億美元。此外，該公司的供應鏈解決方案營收在去年第四季年減 11.4% 至 33.96 億美元，略高於分析師預估的 33.88 億美元。

值得注意的是，優比速將季度股息提高至每股 1.63 美元，將於 3 月 8 日支付給 2 月 20 日登記在冊的股東。根據當前股價，新的年度股息率意味著 4.43% 的收益，是標普 500 指數 1.44% 的隱含股息收益率的 3 倍多。