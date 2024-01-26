鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 19:30

英特爾周五 (26 日) 美股開盤前股價重挫逾 10%，主因是受到本季 (第一季) 黯淡財測影響，這也再次引發投資人對這家曾經占據主導地位的晶片製造商長期承諾的好轉前景持懷疑態度。

英特爾預估第一季營收介在 122 億至 132 億美元區間，遠低華爾街分析師預估的 141.5 億美元、經調整後每股獲利估 0.13 美元，遠低分析師預期的 0.33 美元。

分析指出，這一展望表明，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 想要恢復該公司昔日輝煌還有很長的路要走。雖然這家晶片製造商的個人電腦 (PC) 業務正在復甦，但利潤豐厚的數據中心晶片市場需求正在減弱。

另外英特爾還面臨用於自家汽車的可編成晶片和零組件業務放緩問題，而且為其他公司製造半導體的新興業務尚未起步。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周五盤前股價下跌 10.86%，每股暫報 44.17 美元。若以稍早每股 43.65 美元的股價計算，該公司市值將損失約 250 億美元。該股去年總共上漲 90%。

AJ Bell 投資主管 Russ Mould 指出，PC 和筆電晶片市場銷售一直在放緩，無疑對英特爾的主要業務造成傷害。另外隨著輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等公司的晶片在人工智慧 (AI) 產業發揮越來越大的作用時，英特爾恐怕有被甩在車尾後的危險。

雖然英特爾在 AI 專用晶片市場上還沒有競爭力，但該公司的 CPU 常與輝達 AI 晶片一起使用，目前英特爾三分之一的伺服器作為 AI 系統的一部分出售。