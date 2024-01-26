鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 20:25

根據路透報導，一名美國高級官員周五 (26 日) 表示，包括半導體公司在內的 15 家美國公司已表示有興趣在越南投資 80 億美元用於乾淨能源基礎設施，具體取決於越南在再生能源法規方面的進展。

報導指出，越南正努力吸引晶片製造商進駐並希望提振其再生能源產業，但迄今為止，該國一直難以通過相關規定，允許其擴大太陽能和陸上風能產業，並開發目前尚未擁有的離岸風力發電場。

在河內舉行的新聞會上，當被問及美國公司是否希望在越南投資時，美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲 (Jose Fernandez) 表示：「他們準備投資至多 80 億美元。」

在隨後的演講中，費南德茲指出，根據企業透露的情況，這筆投資將集中在清潔能源基礎設施。他拒絕透露這些公司的名字。

費南德茲強調，這些公司對股東有義務，因此投資將以越南再生能源的監管進展為條件。他表示：「他們向股東和客戶承諾，將只使用再生能源。」他補充說，企業也在等待許可，然後才能繼續推進投資計畫。

根據報導，越南正考慮採用一種監管機制，允許工廠直接與生產商談判電價，而不是從該國國有電網營運商購買。該國也正在努力通過離岸風電的規定，包括指定海洋空間使用，但監管方面的拖延長期阻礙了進展。

近年來，越南廣泛安裝了太陽能電池板和陸上風力渦輪機，推動再生能源的繁榮，但這些計畫與電網的連接問題在一定程度上抵消這一熱潮。電網也需要進行重大升級，以處理再生能源。

費南德茲對越南的訪問是美國計劃實施兩國去年 9 月份達成的協議的一部分，當時兩國正式將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」，這是越南外交級別的最高級別。