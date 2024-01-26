鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 20:58

根據外媒周五 (26 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的幾位代表表示，該組織不打算在下周的監督會議上對石油產量政策做出任何改變。

這些不願透露姓名的官員表示，沙烏地阿拉伯及其盟友本月才剛開始新一輪減產，需要更多時間評估減產的影響。OPEC + 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 將在 2 月 1 日於線上上召開會議。

迄今為止，油價對 OPEC + 每日減產 90 萬桶的決定反應平淡。與此同時，中東衝突和紅海航運遇襲等地緣政治緊張局勢也越來越嚴重。布蘭特原油價格今年漲了數美元，在倫敦交易價格接近每桶 80 美元。

儘管如此，德國商業銀行 (Commerzbank AG) 駐法蘭克福的分析師 Carsten Fritsch 表示，這樣的水準可能足以暫時阻止該卡特爾 (Cartel) 採取進一步行動。他說：「由於油價高漲，JMMC 不太可能要求改變策略。」

一位官員表示，JMMC 不打算在會議上發布政策建議，而是將重點放在 OPEC + 去年年底的產量水準。該名知情人士說，1 月份 (新限制措施實施的第一個月) 的完整數據甚至無法及時在會議上公布。

最新的供應限制——深化了去年之前的減產——將持續到第一季，沙烏地阿拉伯政府表示，減產「絕對」可能會延長。OPEC + 代表們表示，有關延期的決定更有可能在未來幾個月做出。