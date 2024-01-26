鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 20:50

路透周五 (26 日) 報導，根據聯邦機構紀錄顯示，馬斯克旗下大腦晶片新創公司 Neuralink 因違反美國交通部危險物質運輸規定而遭罰款。據了解，罰款總額為 2,480 美元，低於最初評估，因為該公司同意解決這些問題。

負責調查 Neuralink 的美國運輸部管線和危險材料安全管理局 (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) 的一位發言人證實該公司有違規行為並處以罰款，現在調查已經結束。對此，Neuralink 並未立即回應置評請求。

路透報導指出，該紀錄並未說明為什麼 Neuralink 需要運輸危險材料，也沒有說明違規行為是否造成損害。據了解，報導是援引美國責任醫藥醫生委員會 (PCRM) 的詳細記錄，該委員會是一個反對在醫學研究中使用動物的倡導組織，而 PCRM 透過公開紀錄請求獲得這些文件。

根據紀錄，Neuralink 在去年 2 月對該公司在德州和加州設施進行檢查期間，美國運輸部調查人員發現該公司危險廢棄物不當包裝，其中包括易燃液體二甲苯 (Xylene) 且該公司並未註冊危險物質運輸。二甲苯會導致頭痛、頭暈、精神錯亂、肌肉協調喪失，嚴重甚至會致死。

路透去年曾報導，Neuralink 的員工因動物實驗草率造成不必要的痛苦甚至死亡一事提出內部投訴，隨後美國交通部展開調查。

PCRM 去年曾寫信給美國交通部，表示 Neuralink 在 2019 年可能在沒有採取事當措施的情況下運輸用於猴子實驗的大腦植入物，植入物可能被抗生素葡萄球菌 (antibiotic-resistant staphylococcus) 和 B 行泡疹病毒 (herpes B virus) 汙染。