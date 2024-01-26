鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 02:40

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周四 (25 日) 在會議政策後舉行的記者會上表示，現在討論降息還太早，仍堅持先前在世界經濟論壇 (WEF) 的立場，即央行可能會在夏季降息一次。這番言論被市場解讀 ECB 先前的利率政策在很大程度上發揮作用，押注 4 月首次降息。

ECB 稍早公布今年首次利率決策，連續第三次按兵不動，符合市場預期，在利率政策前景方面死守以往的措辭，強調政策仍取決經濟數據，暗示距離降息仍有一段路要走。

ECB 總裁拉加德在稍後的貨幣政策記者會上表示，ECB 管委會的共識就是，現在討論降息還是太早了。她堅持自己 1 月稍早在 WEF 的表態，即央行可能會在夏季降息一次。當時她表示，激進降息押注無助於決策者遏制通膨，歐官員們可能已經達成「在夏季降息」的共識。

拉加德指出，某些薪資成長指標已經表現出趨於穩定的現象，短期通膨預期指標顯著下降。去年 12 月通膨的反彈動能弱於預期，該月幾乎所有潛在通膨指標都有所下降。

因此預料通膨將在今年進一步放緩，經濟成長放緩可能會抑制物價壓力。歐元區中期通膨前景符合 ECB 在 2023 年 12 月份的預期 NextGenEU 計畫可以在中期幫助降低通膨。

通膨須更進一步降溫 才能推進政策

ECB 官員表示，在壓低歐元區物價方面持續取得進展，提到基礎通膨呈現出下行趨勢。不過拉加德警告說，地緣政治緊張局勢對通膨構成上行風險，薪資和利潤率也構成物價的上行風險。

拉加德認為，通膨下降進程必須進一步推進，才能讓 ECB 有足夠信心進行下一步舉措，並且確保通膨及時回落到 2% 的水準。她說：「我們需要在通膨下降進程中走得更遠，才能有足夠信心認為通膨將真正地及時達到目標水準。我只是提供一點關於我所謂的軌蹟的指示，但這不是前瞻性指引，只是嘗試提供我們在未來幾周研究數據時將在考慮中應用的機制。」

就業市場雖強 但需求放緩

信貸狀況仍疲軟 留意紅海局勢

拉加德還提到，信貸狀況有所改善但仍疲軟，以及她非常密切地留意紅海局勢等問題。她說 ECB 正快速推動貨幣政策框架的評估，極有可能在春季結束時完成評估，將繼續遵循數據依賴的方法。

最近 ECB 勞工工會的一項調查顯示，過半數受訪者對拉加德的領導工作提出批評，感到不滿。對此，拉加德反擊說：「對我來說，這和我無關。只要我達成了領導這個人才濟濟的機構這一任務，其餘方面無關緊要。」