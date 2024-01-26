美上周初領失業金人數升至21.4萬 寫一個月新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 01:24
美國勞工部周四 (25 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數增加 2.5 萬人至 21.4 萬，遠高市場預期的 20 萬人，為一個月來新高，前值自 18.7 萬上修至 18.9 萬。
截至 1 月 20 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.4 萬人，高於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 18.9 萬人增加 2.5 萬人，4 周移動平均值報 20.225 萬人。
截至 1 月 13 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.3 萬人，較前值 180.6 萬人增加 2.7 萬人，高於市場預期的 182.8 萬人，4 周移動平均值報 184.825 萬人。
Validus Risk Management 北美全球資本市場主管 Ryan Brandham 表示，儘管申請失業救濟人數的總體數據強勁，但「這種偏離 (與預期) 可以歸因於該數據的異常——整體趨勢仍然強勁。」Brandham 補充說：「美國就業市場仍然具有彈性，需要一系列更高的結果才能改變這種說法。」
牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 的經濟學家 Nancy Vanden Houten 表示，由於季節性波動現已基本過去，未來申請失業救濟人數不太可能大幅增加。 他說：「隨著 2024 年經濟成長放緩，勞動市場狀況進一步緩解，我們可能會看到申請失業救濟人數小幅上升。不過初領失業金人數可能不會大幅上升，因為就業成長將放緩，但仍將保持樂觀。」
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