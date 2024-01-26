鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 01:24

美國勞工部周四 (25 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數增加 2.5 萬人至 21.4 萬，遠高市場預期的 20 萬人，為一個月來新高，前值自 18.7 萬上修至 18.9 萬。

美國上周初領失業金人數升至 1 個月新高。(圖：ZeroHedge)

截至 1 月 20 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.4 萬人，高於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 18.9 萬人增加 2.5 萬人，4 周移動平均值報 20.225 萬人。

截至 1 月 13 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.3 萬人，較前值 180.6 萬人增加 2.7 萬人，高於市場預期的 182.8 萬人，4 周移動平均值報 184.825 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

Validus Risk Management 北美全球資本市場主管 Ryan Brandham 表示，儘管申請失業救濟人數的總體數據強勁，但「這種偏離 (與預期) 可以歸因於該數據的異常——整體趨勢仍然強勁。」Brandham 補充說：「美國就業市場仍然具有彈性，需要一系列更高的結果才能改變這種說法。」