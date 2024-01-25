〈美股早盤〉經濟數據報喜提升軟著陸希望 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-01-25 22:42
美股主要指數周四 (25 日) 開高，此前美國強勁的經濟成長數據提振軟著陸的希望，另外特斯拉 (TSLA-US) 警告今年銷量可能明顯下滑，開盤股價挫近 9%。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1%。
美股開盤前主要指數期貨全面走揚、美債殖利率下跌，交易員評估最新出爐經濟數據，尋找聯準會 (Fed) 未來利率政策動態。另一方面歐洲央行 (ECB) 維持利率不變，並且暗示距離降息仍有一段時間，歐元匯率波動。
美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 超預期成長 3.3%，高於市場預期的 2.0%，前值為 4.9%，主因是受惠強勁的消費者支出支撐，幫助美國經濟實現自 2021 年以來最強勁成長的一年。
值得注意的是，Fed 最為留意的個人消費支出 (PCE) 物價指數去年第四季季增年率報 2.6%，高於前值的 1.7%，而不含食品和能源的核心 PCE 物價指數季增年率報 2%，符合市場預期與前值的 2%。
市場觀察人士表示，GDP 強勁成長對經濟與股市來說都是好消息，預估 Fed 下一個利率舉措是降息，不過時間可能會落在今年 5 月至 6 月期間。
其他數據方面，上周初領失業金人數升至 21.4 萬人，高於市場預期的 20 萬，前值自 18.7 萬小幅上修至 18.9 萬；續領失業金人數則升至 183.3 萬，高於市場預期的 182.8 萬，也高於前值的 180.6 萬。數據顯示就業市場降溫跡象。
截至台北時間周四（25 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 114.57 點或 0.30%，暫報 37,920.96 點
- 那斯達克綜合指數上漲 66.11 點或 0.43%，暫報 15,548.03 點
- 標普 500 指數上漲 20.01 點或 0.41%，暫報 4,8888.56 點
- 費半上漲 57.41 點或 1.28%，暫報 4,540.74 點
- 台積電 ADR 上漲 1.23% 至每股 117.95 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.138%
- 紐約輕原油上漲 1.82% 至每桶 76.46 美元
- 布蘭特原油上漲 1.61% 至每桶 81.33 美元
- 黃金上漲 0.34% 至每盎司 2,022.80 美元
- 美元指數升至 103.17
焦點個股：
Mobileye(MBLY-US) 早盤股價上漲 1.41%，至每股 28.01 美元
英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報財報，儘管在宏觀經濟環境不確定情況下，其自駕技術需求仍保持彈性，該季獲利超過華爾街分析師預期，不過營收卻低於預期。
意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 0.57%，至每股 45.70 美元
歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於汽車需求疲軟和工業部門訂單進一步下降，該季營收略低華爾街分析師預期，此外該公司還預估，第一季營收將下滑 15% 以上，遠低市場預期。
康卡斯特 (CMCSA-US) 早盤股價上漲 2.62%，至每股 44.95 美元
康卡斯特 (Comcast) 周四 表示，由於寬頻用戶流失數量少於預期，該公司第四季營收和獲利雙雙超過預期，並將股利提高 7%。截至 12 月 31 日當季，淨利成長 7.8% 至 32.6 億美元，合每股 81 美分；去年同期為 30.2 億美元，合每股 70 美分。營收較上年同期成長 2.3%。調整後息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 與去年同期持平，約 80 億美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國去年第四季 GDP 季增年率報 3.3%，預期 2.0%，前值 4.9%
- 美國去年第四季實質個人消費支出季增年率報 2.8%，前值 3.1%
- 美國去年第四季 PCE 物價指數季增年率報 1.7%，前值 2.6%
- 美國去年第四季核心 PCE 物價指數季增年率報 2.0%，預期 2.0%，前值 2.0%
- 美國上周初領失業金人數報 21.4 萬，預期 20 萬，前值 18.9 萬
- 美國上周續領失業金人數報 183.3 萬，預期 182.8 萬，前值 180.6 萬
- 美國去年 12 月批發庫存月增率初值報 0.4%，預期 - 0.2%，前值 - 0.2%
華爾街分析：
美股表現持續強勢，然而德銀發出警告，美股可能在未來幾個月出現調整。該行全球投資長表示，今年美國經濟成長率可能為0.8%，遠低於2023年2.3%的預期成長率。隨著經濟放緩的影響滲透到股市，美股短期內可能會出現5%至10%的調整。
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