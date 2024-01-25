鉅亨網編譯段智恆 2024-01-25 22:42

截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1%。

美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 超預期成長 3.3%，高於市場預期的 2.0%，前值為 4.9%，主因是受惠強勁的消費者支出支撐，幫助美國經濟實現自 2021 年以來最強勁成長的一年。

值得注意的是，Fed 最為留意的個人消費支出 (PCE) 物價指數去年第四季季增年率報 2.6%，高於前值的 1.7%，而不含食品和能源的核心 PCE 物價指數季增年率報 2%，符合市場預期與前值的 2%。

市場觀察人士表示，GDP 強勁成長對經濟與股市來說都是好消息，預估 Fed 下一個利率舉措是降息，不過時間可能會落在今年 5 月至 6 月期間。

其他數據方面，上周初領失業金人數升至 21.4 萬人，高於市場預期的 20 萬，前值自 18.7 萬小幅上修至 18.9 萬；續領失業金人數則升至 183.3 萬，高於市場預期的 182.8 萬，也高於前值的 180.6 萬。數據顯示就業市場降溫跡象。

截至台北時間周四（25 日）22 時許：

焦點個股：

Mobileye(MBLY-US) 早盤股價上漲 1.41%，至每股 28.01 美元

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報財報，儘管在宏觀經濟環境不確定情況下，其自駕技術需求仍保持彈性，該季獲利超過華爾街分析師預期，不過營收卻低於預期。

意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 0.57%，至每股 45.70 美元

歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於汽車需求疲軟和工業部門訂單進一步下降，該季營收略低華爾街分析師預期，此外該公司還預估，第一季營收將下滑 15% 以上，遠低市場預期。

康卡斯特 (CMCSA-US) 早盤股價上漲 2.62%，至每股 44.95 美元

康卡斯特 (Comcast) 周四 表示，由於寬頻用戶流失數量少於預期，該公司第四季營收和獲利雙雙超過預期，並將股利提高 7%。截至 12 月 31 日當季，淨利成長 7.8% 至 32.6 億美元，合每股 81 美分；去年同期為 30.2 億美元，合每股 70 美分。營收較上年同期成長 2.3%。調整後息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 與去年同期持平，約 80 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國去年第四季 GDP 季增年率報 3.3%，預期 2.0%，前值 4.9%

美國去年第四季實質個人消費支出季增年率報 2.8%，前值 3.1%

美國去年第四季 PCE 物價指數季增年率報 1.7%，前值 2.6%

美國去年第四季核心 PCE 物價指數季增年率報 2.0%，預期 2.0%，前值 2.0%

美國上周初領失業金人數報 21.4 萬，預期 20 萬，前值 18.9 萬

美國上周續領失業金人數報 183.3 萬，預期 182.8 萬，前值 180.6 萬

美國去年 12 月批發庫存月增率初值報 0.4%，預期 - 0.2%，前值 - 0.2%

華爾街分析：