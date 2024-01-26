鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-01-26 14:20

日本東京通膨率一年半以來首次降至 2% 以下，放緩幅度超出預期，可能導致日本央行對未來幾個月普遍預期的升息時機抱持謹慎態度。

日本總務省周五 (26 日) 公布數據，東京 1 月不包括新鮮食品的消費者物價上漲 1.6%，而 12 月則上漲 2.1%。由於能源成本進一步下降，以及住宿和加工食品價格上漲放緩，這一數字是自 2022 年 3 月以來的最低水準。

東京通膨數據是日本全國趨勢的領先指標，顯示日本整體物價漲幅本月也將進一步走弱。

最新數據可能會讓央行的通膨情況變得複雜，因為央行原本認為，現在是廢除全球最後一次負利率的最佳時機。儘管日本央行可能不會因為一個月的數據，而改變其政策正常化進程，但通膨意料外地急劇放緩，仍可能讓央行在下決心之前，希望看到更明確的通膨穩步上漲跡象。

大和證券首席經濟學家 Toru Suehiro 表示，「我認為植田和男幾乎已經決定結束負利率，今天的數據並沒有改變我的觀點，即他將在四月份採取這一行動。」

但他認為，植田可能面臨過早做出決定的風險。 因此，在結束負利率後，日本央行可能會保持謹慎的前景，並保持寬鬆環境不變。