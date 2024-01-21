本週操盤筆記：特斯拉等科技股財報、歐日央行政策決議、美國GDP和通膨數據

本週重點國際財經大事包含：特斯拉和 Netflix 等重磅科技股、英特爾、艾司摩爾等晶片股財報；歐元區與日本等央行利率決議；中國人民銀行 1 月貸款市場報價利率 (LPR)；美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率、12 月個人支出及收入、核心個人消費支出物價指數 (PCE) 等經濟數據；歐、日、美等主要經濟體 PMI。

本週操盤筆記 (0122-0126)

特斯拉、英特爾和 Netflix 等重磅科技股財報

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 將在本週公布第四季財報，過去一年中，降價策略幫助該公司第四季交車量達到 48 萬台，超出市場預期，並創下紀錄新高，不過，由於平均售價的下滑速度比生產成本還要快，這家電動車巨頭的利潤率也因此受壓。

華爾街預測，特斯拉 Q4 每股盈餘 (EPS 將下滑 39% 至 73 美分，營收估成長 5% 至 256.1 億美元。

英特爾 (INTC-US) 預計週四 (25 日) 盤後公布財報時，將終止營收連續七季下滑的局面。Zacks Investment Research 訪調分析師預期營收將年增 8% 至 151.4 億美元，調整後 EPS 估大增 340% 至 44 美分。

除了英特爾和特斯拉以外，其他即將在本周揭曉最新業績的科技股還有 Netflix(NFLX-US)、IBM(IBM-US)、德州儀器 (TXN-US)、艾司摩爾 (ASML-US)、意法半導體(STM-US)、科林研發(LRCX-US)、科磊(KLA-US) 以及 Mobileye(MBLY-US) 等。

日、歐等央行利率決議

日本央行 (日銀) 將於週二 (23 日) 公布最新利率決議，市場預估日銀將繼續維持負利率政策不變。不過，有關日銀何時退出負利率的前瞻性指引，仍備受投資人關注。

日本近期公布通膨數據疲軟，使日銀退出負利率政策的壓力稍微減輕，薪資成長和家庭支出數據，令投資人押注日銀將把利率維持在負區間。與此同時，3 月的「春鬥」談判仍是關注焦點。

另一方面，歐洲央行將於週四 (25 日) 公布利率決議，市場預期將維持三大利率不變，投資人將聚焦會後的央行記者會，等待總裁拉加德 (Christine Lagarde) 對歐元區經濟、通膨以及利率前景的看法。包含拉加德在內等 ECB 官員近期接連發表鷹派言論，對市場的降息預期澆冷水。

其他將在本週公布利率決議的央行還有加拿大、南非和土耳其央行。

美國 Q4 GDP、12 月 PCE 等經濟數據

美國將在週四公布第四季 GDP、耐久財訂單以及失業金數據，GDP 和申領失業金人數可能對聯準會 (Fed) 政策產生較大影響，弱於預期的 GDP 成長以及失業金人數激增，可能推升市場對 Fed 在 3 月降息的押注。

此外，即將在週五 (26 日) 出爐的美國 12 月個人支出 / 收入與 PCE 通膨數據，也是可能影響利率預期的關鍵。PCE 降溫與個人支出 / 收入回落，將增加對 Fed 在 3 月降息的押注。