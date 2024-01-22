百大奢侈品企業年創業績3470億美元 今年發展趨勢講究AI、綠實力

勤業眾信聯合會計師事務所今（22）發布 《2023 全球奢侈品力量》報告（Global Powers of Luxury Goods 2023），顯示全球奢侈品產業持續強勁成長，百大奢侈品企業在 2022 年間創造了 3,470 億美元的營收，較 2021 年成長 13.4%。並看好 2024 年奢侈品產業發展的兩大重點趨勢。

勤業眾信觀察，在追求時尚風潮的同時，奢侈品產業越來越看重數位應用和 ESG 發展，加速導入 AI、機器學習和 IoT 等，有助建立信任、深化品牌和消費者間的關係；同時，「線上搜尋，線下購買」（ROPO）蔚為主流，是奢侈品產業決策及提升競爭力的關鍵工具。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人呂宜真資深會計師提到，儘管市場仍處於高通膨、高利率環境，生成式 AI 的興起為消費者提供個人化推薦、自動生成文案、優化商品庫存管理與供應鏈資源配置等應用，推升奢侈品產業帶來嶄新的價值。奢侈品消費客群相較不受通膨等外在因素影響，但也更追求獨特性及服務體驗，因此，業者更應兼顧消費客群需求與科技工具之運用，以尋求最佳的平衡點。

勤業眾信報告發現，全球百大奢侈品企業在 2022 年所創造的整體營收較前一年度亮眼，達到 3,470 億美元（+13.4%）。在前十大奢侈品企業中，老字號品牌路易威登（LVMH）與開雲（Kering）持續榮登前兩名寶座。LVMH 美妝產品類達 10% 有機成長，珠寶和手錶的品類也成長 17% ；2022 年 LVMH 收購珠寶商 Pedemonte Group，進一步強化其珠寶產能，整體而言 LVMH 以 22.6% 的銷售成長率穩居龍頭。Kering 成立 Kering Beauté 部門，更收購英國百年香水品牌 Creed，全力布局美容市場，並透過多品牌多通路的策略，以 15.3% 的成長率穩居第二。

歷峰（Richemont）在 2022 年於多個地區的銷售額皆有雙位數成長，以 50.1% 的強勢成長率，排名上升三名至第三名。值得關注的是，周大福以 41.1% 的成長率，排名上升一名至第七名，驅動其成長的主因來自於新店面的開張，和疫後復甦提升民眾購買黃金的需求與意願。

此外，PVH Corp.（旗下品牌包含 Tommy Hilfiger & Calvin Klein），在 2022 年推出的「PVH+ Plan」電商策略，也帶動線上通路的業績成長 30%，整體營收成長 33.3%，重返第十名。

展望 2024 年，推展奢侈品產業發展之兩大重點趨勢：

一、 AI 賦能 奢侈品業創建新品牌價值鏈

奢侈品產業的特性主要著重於客戶體驗服務，AI 能協助促進奢侈品企業整體的布局與發展，包含：提升供應鏈營運效率、減少廢棄物、促進永續採購和產品設計、產品生命週期管理、提高能源效率使用、資料更透明化及可追朔性。企業導入 AI 協助決策與優化流程的同時，也應針對 AI 應用進行監管，並建立相對應的治理機制及教育訓練。舉例來說，LVMH 和 Google 共同合作打造雲端 AI 解決方案，Google 提供最新的人工智能與機器學習技術，協助 LVMH 強化需求預測、優化庫存管理，並在遵循隱私安全政策的前提下提供個人化推薦的功能；此外，2023 年 6 月 LVMH 宣布與遊戲公司 Epic Games 合作，提供模擬試衣間、360 度產品輪播、擴增實境等創新且沉浸式的產品探索體驗。

二、新興科技 助奢侈品業強化「綠」實力

呼應勤業眾信先前發布的《2022 全球奢侈品力量》報告，順應國際的永續風潮，奢侈品企業已將 ESG、二手轉售納入品牌核心策略，這意味著時尚產業需調整生產及整體營運流程，以降低對環境的負面影響。為嚴防企業漂綠行銷，歐盟也祭出更嚴格的法規及標準，並透過數位產品護照（Digital product passports），以追蹤從原物料、水資源、能源使用、工廠、運輸等各環節的碳足跡，提升整個產品生命週期的透明度並高效落實永續治理。例如，Mulberry 推出「Mulberry Exchange」計畫，協助回購商品並修復後，在官網進行二手轉售，配給專屬代碼讓消費者了解翻新歷程。

勤業眾信的調查發現，有六成消費者喜歡在實體店面消費、近五成（47%）習慣於購買前先到實體店體驗觸感、70% 的消費者表示門市人員的專業介紹在購物旅程中扮演重要角色。整體而言，「線上搜尋，線下購買」（ROPO）以成為主流，實體店購物所獲得的個人化專屬服務，擁有線上管道無法取代的價值。順應國際永續潮流趨勢，未來門店的樣貌及營運模式除了將與永續串連外，同時也將透過 AI 等技術提升體驗和互動氛圍，以邁向數位及綠色循環的雙軸發展。