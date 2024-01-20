電動車股拋售潮何時能停？特斯拉打平史上最遭開年表現 中國同業更慘淡

對電動車迷來說，今年年初的日子不好過。

芝加哥嚴寒的氣溫讓電動車無法充電，車主只能將車子遺留在特斯拉公共充電站。此外，特斯拉 (TSLA-US) 也已在中國和歐洲降價促銷。

福特 (F-US) 正在縮減其 F-150 Lightning 電動卡車在美產量。

最糟糕的是，電動車股 1 月表現糟糕，特斯拉 1 月迄今跌近 15%，同期

S&P 500 指數和那指分別上升 1.47% 和 2%。

特斯拉周五小升 0.15%，但開年 12 個交易日來已 9 日收低，與其史上最糟糕的開年表現持平。(特斯拉 2015 年和 2016 年開年的頭 12 個交易日也有 9 日收低。)

儘管如此，特斯拉與同業相比還算亮眼，中國電動車商蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車(XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US) 周五分別下跌 3.5%、2.33% 和 2.32%，開年迄今的跌幅則分別為 33%、31% 和 24.5%。

周五電動車股的委靡延續此重要主題：中國電動車價格戰嚴重影響了投資者的情緒。

美國電動車商也未能倖免於投資者的憤怒。Rivian (RIVN-US) 周五下跌 1.65%，開年迄今下跌 34%。

鴻海 (2317-TW) 電動車合作夥伴 Fisker(FSR-US) 周四晚間雖獲分析師升評，自「賣出」調升至「續抱」，但周五仍下跌 2.68%，今年迄今股價挫逾 54%。

福特評級下調、減產，甚至電動車新創公司 VinFast Auto 交付數據令人失望，以及特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 X 上發布具爭議的貼文，聲稱要求增持約 300 億美元自家股票，這些均導致近期疲軟，很多原因促使投資者拋售電動車股。

若想知道電動車股拋售潮何時能停，或許財報可一窺堂奧。特斯拉將於 1 月 24 日周三盤後公布第四季財報。華爾街預期特斯拉第四季每股獲利 (EPS)73 美分。 除了亮眼的財報之外，馬斯克有關穩定定價或提高利潤率的任何評論都將大幅提振市場情緒。

接著要看股市技術面。市場技術人員會判斷股市圖以探詢任何股票短期或中期的趨勢。

以特斯拉股為例，該股超賣，意味著快速又劇烈的下跌。超賣的股票通常會反彈，因為所有利空均已反映在價格上，這點可望安慰特斯拉多頭。

更重要的是，Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockton 認為，特斯拉股價在 208 美元有一些支撐力，而周五該股來到 212.19 美元，與此支撐點已相去不遠。