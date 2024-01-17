繼中國降價後 特斯拉調降全歐電動車售價

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (16 日) 晚間在歐洲多個國家宣布調降 Model Y 汽車售價。一周前，特斯拉在中國對 Model 3 和 Model Y 汽車進行類似的降價。

根據該公司官網在每個市場的當地版本數據，該公司降低了銷往德國、法國、挪威和荷蘭的汽車的價格。

在德國，Model Y 後輪驅動車型目前售價為 42990 歐元，較之前零售價折扣約 4.2%。Model Y 長續航版目前售價為 49990 歐元，較之前價格下降 8.1%。

在法國，特斯拉將 Model Y 汽車售價降低了 6.7%；而在荷蘭，特斯拉將 Model Y 的價格降低 7.7%。在挪威，車價則調降了 5.6% 至 7.1%。

特斯拉股價在周三 (17 日) 美股盤前交易下跌 1.6%。

在此之前，特斯拉宣布其 Model 3 和 Model Y 汽車在中國降價。過去一年，該公司在中國大幅降低汽車售價，以削弱本土對手比亞迪的競爭力。

JL Warren Capital 的數據顯示，與去年 12 月相比，特斯拉將 Model 3 的價格調降 6%，同時將 Model Y 的價格調降 11%。

伊朗支持的「青年運動」武裝組織對穿越紅海主要航線的船隻發動襲擊，對全球貿易造成嚴重破壞並招致國際批評，特斯拉的德國業務受到了航運中斷的影響。

由於中東動盪，特斯拉上周表示，將暫停柏林勃蘭登堡廠的大部分汽車生產，理由是運輸路線發生變化，導致零件短缺。

過去一年，電動車市場的競爭不斷升溫，特斯拉面臨許多其他汽車製造商的挑戰。由傳奇投資人巴菲特支持的中國汽車製造商比亞迪於 2023 年取代特斯拉，成為全球最大的電動車製造商。

德國聯邦汽車管理局 KBA 的數據顯示，福斯去年取代特斯拉成為德國電動車之王，市占率為 13.5%，而特斯拉的市占率為 12.1%。