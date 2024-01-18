〈美股盤後〉美消費韌性削弱Fed降息押注 道瓊連三黑 標普收逾一周低點

樂觀的美國零售銷售數據，削弱了聯準會 (Fed) 最快從 3 月啟動降息的預期，10 年期美債殖利率升至今年高點，四大指數周三 (17 日) 全面收黑，道瓊指數連三日下跌，標普 500 指數收在逾一周低點，VIX 恐慌指數則一度登兩個月新高。

大型股的表現為市場帶來壓力。亞馬遜 (AMZN-US) 跌近 1%，輝達 (NVDA-US) 跌 0.6%，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 跌約 0.7%，特斯拉 (TSLA-US) 則跌近 2%。另一方面，對利率較敏感的標普 500 指數房地產板塊下跌 1.9%，至一個月低點。

經濟數據方面，美國公布 12 月零售銷售優於預期，月增 0.6%，排除汽車後月增 0.4%，分別高於經濟學家預期的 0.4% 和 0.2%，在消費者展現韌性的情況下，聯準會大幅降息的前景受到質疑。

此外，因抵押貸款利率下滑幫助提振銷售和需求前景，美國 1 月 NAHB 房屋建商信心指數創下近一年來最大漲幅。

10 年期美債殖利率延續周二 (16 日) 漲勢，截稿前升至 4.105%，為今年迄今最高，2 年期美債殖利率則接近 4.4%。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前警告，寬鬆貨幣政策可能比預期還要更慢到來。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，截至目前，交易員預估 Fed 從 3 月開始降息的機率從數據發布前的約 60% 降至約 55%

Fed 最新褐皮書顯示，近周來，富有韌性的消費者支出幫助推動美國經濟，並且抵銷了製造業等其他產業的疲軟態勢。多數地區銀行回報，這段期間的經濟活動「幾乎沒有變化」，但企業對未來的看法愈來愈樂觀，降息前景是其中一個原因。

美股周三 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 94.45 點，或 - 0.25%，收 37,266.67 點。

標普 500 指數下跌 26.77 點，或 - 0.56%，收 4,739.21 點。

那斯達克綜合指數下跌 88.73 點，或 - 0.59%，收 14,855.62 點。

費城半導體指數下跌 36.00 點，或 - 0.88%，收 4,069.94 點。

NYSE FANG + 指數下跌 49.82 點，或 - 0.57%，收 8,681.13 點。

標普 500 指數 11 大板塊齊收黑，由房地產和公用事業股領跌。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅 Meta 收紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.52%；Meta Platforms(META-US)漲 0.25%；Alphabet(GOOGL-US)跌 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.95%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.20%。

道瓊成分股跌多漲少。Walgreens Boots Alliance(WBA-US)跌 3.06%；開拓重工 (CAT-US) 跌 2.99%；迪士尼 (DIS-US) 跌 2.91%；英特爾 (INTC-US) 跌 2.12%；3M(MMM-US)跌 1.45%；波音 (BA-US) 漲 1.27%；聯合健康 (UNH-US) 漲 1.12%。

費半成分股僅 5 檔收紅。Wolfspeed(WOLF-US)跌 3.79%；英特爾 (INTC-US) 跌 2.12%；安森美半導體 (ON-US) 跌 2.07%；美光 (MU-US) 跌 1.57%；高通 (QCOM-US) 跌 1.28%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.58%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 0.82%；超微 (AMD-US) 漲 0.90%；台積電 ADR(TSM-US)漲 1.26%。

台股 ADR 僅台積電一枝獨秀。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.26%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.03%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.43%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.66%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收盤下跌 1.98%。繼一周前對中國的 Model 3 和 Model Y 採取降價行動後，這家電動車巨頭周二也在歐洲多國調降 Model Y 的售價，降幅從 4% 到 8% 不等。

JL Warren Capital 數據顯示，與去年 12 月相比，特斯拉已將 Model 3 價格下調 6%，Model Y 價格調降 11%。

摩根士丹利 (MS-US) 收跌 1.81%。在摩根士丹利公布上季財報好壞參半後，分析師下修了該行的股票評等和目標價，拖累股價走低，美國銀行 (BAC-US) 和花旗 (C-US) 也一併下跌。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.52%，Masimo(MASI-US)收高 2.06%。隨著兩家公司的專利訴訟持續進行，美國聯邦巡迴上訴法院周三駁回蘋果提出的動議，拒絕繼續延長 Apple Watch 禁售令的暫停期，使 Series 9 和 Ultra 2 兩款具有血氧監測功能的智慧手表，再度被迫暫停在美國銷售。

經濟數據

美國 12 月零售銷售月增 0.6%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 12 月工業生產月增 0.1%，預期 - 0.1%，前值 0%

美國 12 月產能利用率報 78.6%，預期 78.6%，前值 78.6%

美國 11 月 NAHB 房屋建商信心指數報 44，預期 39。前值 36

華爾街分析

凱投宏觀 (Capital Economics) 美國經濟學家 Andrew Hunter 認為，雖然未來美國經濟仍可能進一步放緩，但依舊沒有跡象顯示會出現更嚴重的衰退。

TradeStation 的 David Russell 表示：「經濟衰退似乎愈來愈不可能發生。即使挺過了通膨風暴，消費者仍有被壓抑的需求，以及可供消費的美元。軟著陸可能正在我們的眼前形成。」

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 說，隨著消費者信心增強，經濟格局穩固，市場反應顯示 3 月降息的希望也變得更渺茫。

盈透證券 (Interactive Brokers) 經濟學家 Jose Torres 指出，財報季展開之際，投資人必須考量企業財務表現，同時考慮利率前景。他認為，強勁的定價能力和獲利能力，可能會導致持續的通膨壓力，從而使降息延遲；反之，疲軟的獲利趨勢可能為貨幣寬鬆奠定基礎，代價是企業基本面惡化。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主