中國去年全年GDP成長5.2% 官方預定目標達陣

最新數據顯示，中國去年全年國內生產毛額（GDP）成長 5.2%，達成官方全年經濟成長目標，投資人的焦點將轉向決策官員接下來會採取哪些措施，以帶動經濟成長。



中國國家統計局周三（17 日）發布的數據顯示，中國去年全年 GDP 成長 5.2%，符合經濟學家預期，也達成官方的全年經濟成長「約 5%」目標。

分季度看，第 1 季較去年同期增長 4.5%，第 2 季成長 6.3%，第 3 季增長 4.9%，第 4 季成長 5.2%。

中國國務院總理李強周二已經在世界經濟論壇（WEF）上預告，國內經濟穩健，2023 年全年經濟成長率在 5.2% 左右。

國家統計局在周三公布的其他經濟包括：

去年 12 月工業生產年增 6.8%，增幅大於經濟學家原估的 6.6%。

去年 12 月零售年增 7.4%，不如經濟學家原估的 8%。

去年全年全國固定資產投資成長 3%，優於經濟學家預估的 2.9%。

去年 12 月城鎮失業率為 5.1%，高於去年 11 月的 5%。

國家統計局表示，去年中國頂住外部壓力，克服內部困難，實現主要預期目標。不過，國家統計局也坦言，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。

中國經濟面臨的最大威脅仍然是房地產市場低迷，這拖累了企業投資、就業機會及消費者支出。

中國央行周一意外維持中期借貸便利（MLF）利率不變，凸顯了在匯率等因素掣肘下，貨幣政策寬鬆的空間有限。

因此，在振興經濟方面，今年財政政策可能會扮演重要角色。據《彭博》報導，知情人士透露，中國官方正考慮發行人民幣 1 兆元超長期特別國債，以支應糧食、能源、供應鏈、都市化等計畫。

作為歷史上僅被動用三次的財政工具，特別國債過去均不計入當年財政赤字，最近一次在 2020 年發行，募集資金用於抗疫支出。

此外，超長期的安排，意味著還款周期長，有利於緩解政府短期償債壓力。

高盛經濟學家王立升在周一發布的研究報告中指出，超長期一般指 30 和 50 年期，特別國債是今年中國財政工具的潛在選項之一。