美股重點新聞摘要2024年01月18日

今日操盤前瞻

歐洲央行會議紀錄

美國上周失業金數據、1 月費城聯準銀行製造業指數

三星開出 AI 手機第一槍 聯手 Google 推出新一代旗艦機 Galaxy S24 系列

三星電子正轉向使用人工智慧 (AI) 功能來改善其旗艦產品 Galaxy 智慧型手機，押注這項技術能使其比蘋果的 iPhone 更具優勢，開出 AI 手機第一槍。閱讀全文...

Fed 褐皮書：近期經濟活動幾乎沒有變化 勞動力市場現降溫跡象

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 發布褐皮書調查顯示，最近幾周，具有韌性的消費者支出幫助推動美國經濟，抵銷製造業等其他部分的疲軟表現。閱讀全文...

法院駁回蘋果動議 兩款具血氧功能 Apple Watch 再度遭美禁售

美國聯邦上訴法院周三 (17 日) 作出裁決，拒絕繼續暫停對蘋果 (AAPL-US) 智慧手表實施的進口禁令，這意味著蘋果將不得不停止在美國銷售具有血氧功能的 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，與 Masimo 的專利之戰遭遇挫敗。閱讀全文...

美國將「青年運動」列為恐怖分子 商界憂紅海航運中斷恐供應鏈數月

美國周三 (17 日) 將總部設在葉門的武裝份子「青年運動」(Houthi) 重新列入恐怖組織名單。與此同時，商界領袖警告，他們的襲擊造成的紅海航運中斷可能會影響供應鏈數月。閱讀全文...