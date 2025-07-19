〈美股盤後〉傳川普對歐盟關稅徵15%-20% 道瓊收跌超140點 周線吞黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-19 05:34

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數據顯示消費者通膨預期有所改善，美債殖利率下降，但傳美國對歐盟關稅徵 15% 至 20%，美股週五 (18 日) 變化不大，道瓊收黑 142.3 點。

傳川普對歐盟關稅徵15%-20% 道瓊收跌超140點 周線吞黑 (圖：shutterstock)

那斯達克微升 0.05%，連漲五個交易日，同時續創盤中與收盤歷史新高。美國總統川普簽署穩定幣法案，加密貨幣產業迎來勝利。

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綜觀本週，道瓊累計下跌 0.07%，那指週跌幅達 1.51%，標普則上漲 0.59%。

美國密西根大學最新調查顯示，7 月初美國消費者信心指數終值攀升至 61.8，創下五個月新高，消費者預期未來一年物價年增率為 4.4%，較前月的 5% 下降。

川普計劃在未來兩週內針對特定產業實施關稅措施，並同步對多個國家加徵關稅。《金融時報》報導，川普希望在任何協議中都至少對歐盟商品徵收 15% 至 20% 的關稅。同時，日本首相石破茂和美國財政部長貝森特表示，兩國可能達成一項「良好」的貿易協議。

此外，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 對 7 月降息發出迄今最強烈呼籲，他週五再次表示，關稅導致的任何通膨都是暫時的，這凸顯了央行內部的分歧。

受中東緊張局勢加劇，以及歐盟通過對俄第 18 輪制裁方案的影響，石油供應緊張的擔憂加劇，油價週五縮減漲幅。

美股週五 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 142.3 點，或 0.32%，收 44,342.19 點。

那斯達克指數上漲 10.01 點，或 0.05%，收 20,895.66 點。

S&P 500 指數下跌 0.57 點，或 0.01%，收 6,296.79 點。

費城半導體指數下跌 5.02 點，或 0.087%，收 5,732.62 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 39.27 點，或 0.26%，收 14,960.00 點。

標普 11 大板塊中，公用事業類股領漲，上漲 1.71%，非必需消費品與房地產類股亦表現不俗。能源、醫療保健與必需消費品則領跌 (圖：finviz)

企業新聞

《GENIUS 法案》法案通過後，華爾街分析師上調穩定幣公司 Circle 目標價，推動 Circle(CRCL-US) 早盤一度衝高至單日高點 (262.97) ，但該股收盤回落至每股 223.78 美元，跌幅達 4.81%。

Netflix (NFLX-US) 重挫超 5% 至每股 1209.24 美元，Netflix 第二季獲利超出預期，並上調全年營收預期，但分析師表示，該股估值已過高，投資人可能希望全年業績指引能有更大提升。

美國運通 (AXP-US) 收低 2.35% 至每股 307.95 美元。儘管總收入和盈利超出平均分析師的預測，但美國運通核心前置淨收入 (PPNR) 卻未能達到市場期待，加上新卡獲取放緩，從上季 330 萬減少至 310 萬，引起市場關注。

3M (MMM-US) 週五釋出第二季財報，公司獲利表現超越華爾街預期，並上調了全年財測，儘管繳出亮眼業績成績單，該股仍下滑 3.72% 至每股 153.23 美元。

Meta(META-US) 收紅 0.41% 至每股 704.28 美元，Meta 全球事務長表示，臉書與旗下 Instagram 都拒絕簽署歐盟通用型 AI 行為準則，認為該準則增加不確定性且超越 AI 立法範圍。

Opendoor (OPEN-US) 週五狂飆 36.36% 至每股 2.25 美元，本週股價飆升 170%，在社群平台散戶熱烈追捧與機構發布看多言論的雙重推動下吸引大量資金湧入，正式躋身「迷因股」之列。

經濟數據

7 月密西根大學通膨預期報 4.4%，預估 5.0%，前值 5.0%

7 月密西根大學消費者預期指數報 58.6，預估 55，前值 58.1

7 月密西根大學消費者信心指數報 61.8，預估 61.4，前值 60.7

第二季亞特蘭大聯儲 GDPNow 報 2.40%，預估 2.40%，前值 2.40%

華爾街分析

對市場來說，週五不是一個好日子，但也不是很糟糕。

LPL Financial 經濟學家 Jeff Roach 指出，通膨預期出現改善跡象，激勵了投資人情緒。他表示，從這份報告來看，未來的市場走勢展現出正向前景。

Arbuthnot Latham 財富管理董事總經理 Eren Osman 指出，美國財報季表現亮眼，包含串流媒體龍頭 Netflix 等企業交出優於預期的成績，進一步提振投資信心。

Osman 表示：「我們對美國總體經濟基本面抱持正面看法…… 雖然成長可能出現放緩，但預期不會過於劇烈，這對市場形成良好支撐。」他同時強調，美國關稅政策的全面影響仍是市場密切關注的重點。

Truist 聯席投資長暨首席市場策略師 Keith Lerner 表示，當前市場應以審慎樂觀的態度看待，領漲板塊依舊是本輪漲勢的核心動力。他指出，團隊傾向於順勢而為，持續追蹤目前仍展現積極動能的潛在市場趨勢。