輝達遭客戶挑戰！特斯拉Dojo 2晶片年底量產 聲稱算力逼近B200

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-19 04:37

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據外媒平台 Not a Tesla App 報導，特斯拉最新一代 Dojo 2 晶片與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作已進入量產倒數計時，性能較第一代提升 10 倍，公司宣稱算力直逼輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell B200 晶片。

特斯拉執行長馬斯克盛讚Dojo 2是「一台很好的電腦」，該晶片將於年底前量產。(圖:Shutterstock)

據悉，第二代 Dojo 的訓練模組已投入生產，並採用最新封裝技術。

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特斯拉多次表示，Dojo 2 晶片性能已接近輝達最新一代 AI 晶片 Blackwell B200 水準。這意味著特斯拉可能實現「自產自訓」，擺脫對輝達的依賴，甚至未來能對外提供算力服務。

馬斯克也在 X 平台回應相關消息，簡潔表示「Dojo 2 是一台很好的電腦」。

解決關鍵技術瓶頸

Dojo 是馬斯克為訓練 FSD(全自動駕駛) 神經網路而自主研發的 AI 超級運算平台，概念最早於 2019 年提出。特斯拉採用純視覺方案，每天產生 1600 億幀影片資料，需要大量算力進行分析和標記。

第一代 Dojo 晶片 D1 由台積電 7 奈米製程製造，擁有 500 億個電晶體，但仍需與輝達 GPU 搭配使用。新一代 Dojo 2 解決了前代的技術和功耗問題，採用台積電最新 InFO-SoW 封裝。

技術規格直逼輝達

據特斯拉資料，Dojo 2 單一訓練瓦片算力可達 1000 TOPS，高於 B200 單晶片的 900 TOPS；瓦片模組間頻寬達 36TB/s，是 B200 的 NVLink 5(10TB/s) 的 3.6 倍。

這項技術將整個晶圓當作一個整體，把多顆晶片、電源模組、散熱結構直接整合在晶圓上，取消傳統封裝的基板，讓晶片間透過超高密度金屬布線直接連接，使得資料傳輸速度倍增。

三代出巔峰策略

馬斯克曾表示，Dojo 應該是「三代出巔峰」。除了即將量產的 Dojo 2，性能更強的 Dojo 3 預計 2026 年問世，效能將是 Dojo 2 的 40 倍。

目前特斯拉已在紐約工廠投資 5 億美元打造 Dojo 超級資料中心，承擔 5% 至 10% 的智慧輔助駕駛訓練資料量。一旦 Dojo 2 量產，特斯拉可望實現「運算自由」，不再依賴外部 GPU 供應商。

中國車企跟進布局

特斯拉的做法也給中國車企帶來啟發。

自動駕駛發展需要算力、資料、演算法三大核心要素，目前比亞迪已在深圳建立大型資料處理平台，蔚來自研神璣 NX9031 晶片，小鵬開發圖靈晶片，顯示車企智慧化戰場正從功能堆疊轉向 AI 基礎建設能力競爭。