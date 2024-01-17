營造抗中形象 川普：我的勝利導致中國股市大跌

前美國總統川普表示，在他輕易贏得愛荷華州共和黨初選後，中國股市崩盤，以提醒選民他對中國強硬的既定印象。

美股中概股周二 (16 日) 普遍下跌，不過當天陸股主要指數上漲。Forsyth Barr Asia Ltd. 分析師 Willer Chen 表示，最近中國市場的疲軟更多是與國內擔憂有關，而不是與川普有關。

然而，川普再次運用了他熟悉的劇本，將市場的起落歸因於他的政策和行動。

川普周二晚間在競選場合說：「我為他們感到非常難過。 中國股市昨天暴跌。 你知道為什麼？ 因為我贏得了愛荷華州。」

「昨天這些數據一開始出現，它們就發生了巨大的崩盤，這是多年來最糟糕的數字之一。」

中概股確實在周二大跌，追蹤在美上市中資公司的那斯達克金龍中國指數當天收低 3.8%，至 2022 年 11 月以來最低，蔚來汽車 (NIO-US) 和百度 (09888-HK)(BIDU-US) 領跌。

中國股票基準滬深 300 指數周二上漲 0.6%，將過去 12 個月的跌幅收窄至 21%。

川普目前距離獲得共和黨提名又近了一步，民調也顯示他在新罕布夏州領先，儘管領先優勢比其他早期投票州要小。

川普在先前任期中也與歐洲各國相處不佳。報導稱，一些國家擔心，川普若贏得總統大選，將導致美國貿易、稅收和安全政策發生變化。