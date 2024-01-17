Fed何時開始放慢QT步伐？ 摩根大通估1月討論、4月開始

目前距離美國聯準會 (Fed)1 月 31 日的貨幣政策會議還有半個月，華爾街投行已開始布局 Fed 放緩縮表 (QT)，摩根大通直言，為避免「流動性」危機發生，Fed 可能會在 1 月開始討論放緩 QT、3 月宣布、4 月正式開始放緩且在 11 月停止縮表。

自從達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，由於金融市場流動性出現短缺跡象，Fed 可能需要放慢縮表步伐。此後華爾街對 Fed 停止縮表的猜測甚囂塵上。

摩根大通策略師 Jay Barry 在日前的報告中寫道，金融體系的流動性萎縮將成 Fed 是否提前停止縮表的一個重要理由，Fed 將在 1 月下旬的會議上提出一個時間表大綱，透過 2 月中旬公布的會議紀要傳達，並在 4 月正式開始放緩縮表。

摩根大通認為，放緩 QT 開始後，Fed 美個月美國公債的縮減規模上限將從 600 億美元降至 300 億美元，預估每月 350 億美元的抵押貸款支持證券 (MBS) 縮減上限不會改變，QT 將於 11 月底結束。

Barry 說：「我們認為 Fed 可能將準備金供給與國內生產毛額 (GDP) 比例設置在 10% 左右，量化緊縮將在 11 月底結束，屆時 Fed 隔夜逆回購工具 (ON RRP) 的交易量仍保持在足以維持貨幣市場平穩運行的水準。」

另一方面，有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報財經記者 Nick Timiraos 本周一撰文表示，由於美國銀行準備金規模快速流失，以及隔夜逆回購工具餘額下降速度比預期快，Fed 考慮放緩 QT，避免金融市場一個不起眼但關鍵的角落受到干擾。

Timiraos 指出，Fed 官員最快將在本月貨幣政策會議上開始研議放緩 (但不會結束) 所謂量化緊縮政策，它可能會對金融市場產生重要影響。

Timiraos 還提到 Fed 考慮放緩縮表的 3 個理由：

一、Fed 目前以每月 600 億美元的速度縮減公債持有規模，該數字是 5 年前的 2 倍。持續以這樣的速度縮表會增加耗盡準備金的風險，進而導致貨幣市場利率飆升。

二、有跡象表明貨幣市場的現金盈餘正在迅速減少，這表現在 Fed 隔夜逆回購工具餘額「比預期快的下降」，自去年 8 月下旬以來，已縮減約 1 兆美元至 6,800 億美元。

三、與去年 5 年前相比，美國銀行體系目前需要更多準備金。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 在 2022 年與其他人共同撰寫的研究發現，過去 10 年中銀行對準備金的需求呈上升趨勢。該份報告指出，一旦準備金降至銀行總資產的 13% 以下，貨幣市場利率就會開始上升。

至於 Fed 何時開始放緩 QT，華爾街投行的想法各不相同，其中美銀和巴克萊預估，Fed 可能在 4 月開始放緩縮表，並在今年夏季前結束 QT；德銀和瑞銀則預估 Fed 將在今年第二季開始放緩 QT；摩根士丹利和高盛則謹慎預估，要到 9 月才會採取行動，希望給市場充足時間做好準備。