AI展望樂觀！分析師上修輝達、超微目標價 盤中股價齊揚

輝達 (Nvidia) 與超微 (AMD) 周二 (16 日) 盤中股價大漲，因投資人對人工智慧 (AI) 驅動晶片需求增加的展望持樂觀態度，促使華爾街分析師上調這兩家半導體巨擘的目標價。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周二盤中股價上漲 2.67%，每股暫報 561.70 美元；超微 (AMD-US) 大漲 7.06%，每股暫報 156.91 美元。

以 Tom O"Malley 為首的巴克萊分析師在一份投資人報告中表示，輝達目前在先進 AI 晶片市場占主導地位，但隨著超微增加項企業客戶交付自家晶片，預料超微今年會取得進展。

該名分析師在報告中寫道：「由於供應吃緊，客戶經常使用整個輝達平台，以獲得加速器的優先出貨量。不過隨著超微等其他晶片製造商取得市占，今年將是人工智慧百花齊放的一年。」

巴克萊將超微股票目標價從每股 120 美援上調至 200 美元，而 KeyBanc 分析師則將該股目標價從每股 170 美元上調至每股 195 美元，另外將輝達的股票目標價從每股 650 美元上調至每股 740 美元。目前這兩檔股票都是費城半導體指數中漲幅最大的股票，周二開盤時該指數上漲 1.15%。

追蹤輝達股票的 53 位分析師目標價中間值為每股 625 美元，略低於一個月前的每股 627.50 美元，他們目前集體建議是「買入」(Buy)。

另一方面，LSEG Data 數據顯示，追蹤超微股票的 47 位分析師目標價中值為每股 145 美元，高於一個月前的每股 130 美元，他們還集體建議買入該股。

路透本月初曾報導，輝達計劃在今年晚些時候開始大規模生產替中國客戶設計的 AI 晶片，以遵守美國的出口規定。去年 12 月，超微推出兩款新的 AI 數據中心晶片，企圖挑戰輝達的旗艦晶片。