微軟市值比肩追上蘋果 分析師肯定其獲利能力更佳

微軟 (MSFT-US) 周四 (11 日) 早盤股票市值短暫超越蘋果 (AAPL-US)，成為市值最高的上市公司。但隨後蘋果迅速反彈，重新奪回寶座。由於股價波動，這種情況今後可能再次發生。這是蘋果在年初遇到一系列挑戰之後的結果。

在周四早盤交易中，微軟股價上漲近 1%，市值達到 2.87 兆美元，而蘋果股價下跌近 1%，市值降至 2.86 兆美元。

蘋果 iPhone 的中國組裝商富士康 (Foxconn) 上周報告其收入同比下降。而媒體報導表示，美國司法部正準備今年稍後對蘋果發起反壟斷案件。此外，巴克萊銀行和 Piper Sandler 都下修蘋果的股票評級。

對 iPhone 銷售的擔憂加劇了分析師對蘋果的看法，即使蘋果曾連續 539 個交易日保持市值最高記錄。由於微軟在人工智慧 (AI) 領域的進展，包括對 ChatGPT 的投資，專家們認為微軟有比蘋果更大的獲利潛力。

微軟上周宣布將在鍵盤上引入一個「Copilot」鍵，以便用戶快速訪問其 AI 助手。

2023 年微軟股票上漲 57%，部分原因是投資人對該軟體件製造商向企業銷售 AI 服務而實現擴張充滿希望。去年蘋果股票上漲 48%。

微軟在 2018 年和 2021 年也曾一度超越蘋果，成爲市值最高的上市公司。但在兩年前，蘋果成爲首家市值超過 3 兆美元的公司。沙特阿美石油公司也曾短暫奪取過這一頭銜，後來又被蘋果奪回。蘋果維持這個頭銜長達一年半之久。

微軟在過去一年的表現也略強於蘋果。蘋果約一半收入依賴 iPhone；而微軟過去依賴其 Windows 軟體，但現在也靠雲端計算和 Surface 電腦等設備賺錢。

分析師表示，蘋果在中國銷售放緩是其面臨的最大問題，原因包括競爭對手如華為等公司正在蠶食市場大餅。