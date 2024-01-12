美英打擊青年運動武裝組織 國際油價飆漲近4%

國際油價周五 (12 日) 雙雙漲近 4%，原因是美國和英國對葉門「青年運動」(Houthi) 武裝組織進行空中與海上打擊，以回應該組織對紅海貨運船隻的襲擊。

然而，美國與其盟友此次的襲擊加劇市場擔憂，即中東地區更廣泛的衝突可能對該區石油供應產生潛在影響，尤其那些透過關鍵的荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的石油供應。

MST Marquee 能源分析師 Saul Kavonic 表示：「如果荷莫茲海峽大部分天然氣供應中斷，對天然氣市場的影響將是 1970 年代油價衝擊的 3 倍，是俄烏戰爭造成影響的 1 倍以上，而天然氣市場的供應鏈和庫存水準已經很脆弱。」

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.85%，至每桶 80.39 美元；2 月到期的西德州原油期貨上漲 4.00%，至每桶 74.90 美元。

外媒報導指出，美、英兩國的空襲是以色列和哈瑪斯去年 10 月爆發戰爭以來最劇烈的示威活動之一，葉門的目擊者證實全國各地都發生爆炸。

對此，美國總統拜登表示，有針對性的打擊是一個明確信號，美國及其夥伴不會容忍對其人員的襲擊，也不會允許敵對行為者危及船隻航行自由。另一方面，「青年運動」發言人表示，組織將繼續襲擊前往以色列的船隻。

據了解，青年運動在紅海的襲擊擾亂的歐亞主要航線上的國際貿易，該條航線占全球航運總量的 15% 左右。其中航運巨擘馬士基與其他公司正將船隻從紅海調離，還警告客戶可能會出現進一步航運中斷情形。

在美國領導的襲擊行動之前，伊朗周四扣押一艘裝載伊拉克原油的油輪，以報復美國去年沒收同一艘油輪及其石油，而白宮方面譴責了伊朗此次扣押舉動。

青年運動的襲擊集中在阿拉伯半島西南部的曼德海峽 (Bab al-Mandab)。伊朗的扣押地點更接近阿曼 (Oman) 與伊朗之間的荷莫茲海峽，分析人士表示這是一個主要問題。

ING 分析師指出，阿曼灣非常接近荷莫茲海峽，而後者是石油流動運輸的關鍵咽喉點 (choke point)，每天有超過 2,000 萬桶的石油通過該海峽運輸，相當於全球消費量的 20% 左右。