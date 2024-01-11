消費者沒閒錢！Etsy裁員11%仍遭降評 重新加速仍遙遙無期

美國手工藝品銷售平台 Etsy (ETSY-US) 周三 (10 日) 遭高盛下調評級，稱消費者可自由支配支出仍然受阻，因此近期前景堪憂，致使股價應聲挫近 3%。

高盛分析師 Alexandra Steiger 將 Etsy 的股票評級自「買進」調降至「中立」，目標價也自 84 美元降至 80 美元。Etsy 周三股價下跌 2.72%，收每股 74.72 美元。

Steiger 最初在 2022 年 10 月給予 Etsy 買進評級，但此後 Etsy 股價下跌 31%，同期 S&P 500 指數上漲 32%。

該分析師表示，該股表現不佳是由於可自由支配支出惡化，衝擊 Etsy 財務表現。

因應高通膨和高利率下艱難的消費環境，Etsy 去年 12 月中旬宣布將裁員約 11%，約 225 名員工。

執行長 Josh Silverman 在給員工的信件上表示，公司正處於非常具有挑戰性的宏觀和競爭環境中，而 GMS（商品銷售總額）自 2021 年以來基本上保持不變，意味著公司沒有為其賣家創造更多銷售額，而為賣家創造銷售額是公司最重要的任務。

Steiger 認為該公司短期內恐難有反彈能力。「儘管近幾個月來，由於 ETSY 的營收趨勢仍寂靜，市場共識已經進行幾輪下修，但該公司今年 GMS 增長結果仍難論定，其重新加速的能見度也低。」