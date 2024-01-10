小摩去年業績出色 今年恐難重現

大多數銀行可能會樂於忘記 2023 年，但對於摩根大通 (JPM-US) 來說，去年可能是史上最好的一年。但今年這家美國最大銀行可能無法達到同樣的目標。

摩根大通將於周五 (12 日) 發布財報。根據分析師的估計，該公司全年獲利將達到創紀錄的 490 億美元，這將是銀行業歷史上最高。

由於更好的貸款獲利率和收購失敗的地區貸款機構 First Republic 的推動，這個數字將比 2022 年高出 30%。

它可能會擊敗所有競爭對手。摩根大通的年淨利預計將超過美國銀行 (BAC-US) 200 億美元以上。根據《彭博》彙編分析師估計，這也可能是富國銀行 (WFC-US) 年度獲利的 2 倍多，花旗集團 (C-US) 淨利的 4 倍多。

摩根大通與其他銀行之間的分歧將在周五美國四大銀行公布 2023 年最終業績時得到充分體現。摩根大通的股價最近飆升至歷史最高紀錄。

但周五同樣顯而易見的是，即使是摩根大通也未能倖免於自 2008 年金融危機以來銀行業面臨的最具挑戰性的時期。

首先，其第 4 季獲利可能會較去年同期下降。分析師預計該行 2024 年獲利將不如 2023 年，預計利潤將降至 450 億美元。

這是因為摩根大通面臨著與其他同業相同的許多潛在挑戰，從貸款獲利率壓力和貸款拖欠率上升、到交易持續放緩和監管要求不斷加強。

它也不會像 2023 年從監理機關收購失敗的銀行 First Republic 那樣獲得相同的提振。

2024 年另一個迫在眉睫的事態發展是：如果聯準會降低利率，摩根大通將無法收取那麼多貸款費用，這可能會侵蝕其極高的獲利率。在去年大部分時間裡，較高的利率有助增加其貸款收入。

雖然摩根大通避開了 2023 年的動盪，但它仍為困擾小型銀行的恐慌付出代價。

其 2023 年第 4 季獲利預計將下降 7%，主要是因為聯邦存款保險公司 (FDIC) 收取的一項特別評估費用一次性減少約 30 億美元。

其他大型銀行也將受到類似 FDIC 評估的壓力，這些評估用於彌補去年 3 月矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉給 FDIC 保險基金帶來的 180 億美元損失。摩根大通的評估高於其競爭對手，因為它是美國最大的銀行。

正在進行大規模重組和削減成本的花旗集團，預計獲利將較去年同期下降 39%。

富國銀行當季獲利預計將成長 21%，主要是因為去年同期法律和監管成本造成了數十億美元的營運損失。

花旗集團和富國銀行都在裁員。富國銀行執行長沙夫表示，由於裁員，該銀行將在第 4 季額外提列「7.5 億美元至略低於 10 億美元」的遣散費。

美國銀行預計，由於 FDIC 評估以及與年底 ESG 融資相關的其他費用以及基準貸款利率的重新配置，第 4 季獲利預計將較上年同期下降約 18%。

摩根大通及其一些競爭對手面臨的另一個挑戰是投資銀行業的長期低迷，去年是十年來最糟糕的一年。

對於高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 等華爾街專業銀行來說，這是一個特別嚴重的問題。它們將於下周二 (16 日) 公布業績。兩者都預計投資銀行部門收入將下降。

高盛第 4 季獲利預計將優於一年前的糟糕表現，而摩根士丹利的獲利預計將下降。

高盛正試圖放棄耗資數十億美元的消費銀行業務實驗，而摩根士丹利正處於新任 CEO 官皮克 (Ted Pick) 的過渡期。皮克於 1 月 1 日接替高曼 (James Gorman)。