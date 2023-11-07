Fed報告：美銀行業Q3收緊信貸 高利率挫傷貸款需求

美國聯準會 (Fed) 周一 (6 日) 公布的報告顯示，今年第 3 季期間，銀行業收緊對企業和家庭的授信標準，而貸款需求也隨著利率走高而受影響。

這份針對銀行業貸款部門主管的調查顯示，銀行收緊信貸的企業對象不分規模大小，而消費者申請房屋、信用卡和汽車貸款時，也遭遇更嚴格的授信標準。

貸款需求普遍下滑，60% 銀行表示，第 3 季的房屋抵押貸款需求趨緩或明顯減弱，比率較第 2 季回復的 43% 明顯上升，凸顯 Fed 自 2022 年 3 月起激進升息，正在傷害住宅房地產市場。

今年夏季到秋季期間，美國 30 年期固定利率房屋抵押貸款的平均利率跳升至超過 7.7%，是近四分之一個世紀以來不曾見過的高點。

不過，受訪者的回應內容也顯示，信貸緊縮的步調可能已經開始放慢，呼應 Fed 將近 20 個月的緊縮循環即將走到終點。Fed 從 7 月起就把基準利率維持在 5.25-5.50%，大多數分析師都認為不會再進一步走高。

雖然第 2 季調查中，有超過 50% 受訪銀行收緊企業授信標準，但該比率到第 3 季下降至 35%。同時，回答第 3 季維持相同授信標準的銀行比率約占 62%，另有一家銀行表示稍稍放寬授信標準。

在被問到為何改變授信標準時，銀行業者第 3 季的回答也比第 2 季較不擔憂整體經濟、或是銀行本身的財務狀況，更常見的回答是因為風險容忍度降低，或是擔憂次級市場再出售貸款的能力。

家庭授信方面，86% 貸款業務主管表示第 3 季的房貸授信標準和第 2 季相當，有 12% 表示標準變嚴，略高於 5% 表示曾在第 2 季提高標準。

這份調查和對美國經濟可能在今年最後幾個月降溫的預測看法相同。摩根大通經濟學家 Daniel Silver 說：「這份調查持續顯示信貸標準趨嚴，且各種貸款類型的需求都減弱，與經濟應該正在放緩的預期相吻合。」