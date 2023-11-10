穆迪：銀行業面臨再通膨風險 前景仍悲觀

穆迪 (Moody"s) 金融機構常務董事 Ana Arsov 表示，銀行業尚未走出困境，若無法充分預測利率變動，銀行業將面臨再通膨 (reinflation) 風險。

美國銀行業今年初因矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 突然倒閉而陷入動盪，這導致人們對大量地區型和中型銀行失去信心，穆迪更在 8 月時下修 10 家美國中型銀行信用評等，並將 6 家大型銀行列入降評觀察名單。

Arsov 周四 (9 日) 在路透主辦的「Reuters Next」峰會上表示，美國銀行業的前景依舊悲觀，再通膨是其中一項風險，特別是在銀行無法正確預測利率變動，適當調整投資組合的情況下。

Arsov 說：「我們在市場上觀察到的情況是，一些銀行積極出售這些衝擊資本的證券，希望能處在更好的位置，但有些銀行只是等待，計算遠期利率曲線是否正確並等待降息，但懷抱希望並不是一種策略。」

Arsov 表示，她關注的是今年第四季和明年第一季的銀行資本狀況。「我們在市場上耳聞的是，銀行願意重組部分投資組合，以應對一些資本衝擊。」

Banco Santander 美國分行執行長 Tim Wennes 在小組討論中表示，明年的首要擔憂會是商業房地產貸款可能造成的損失。