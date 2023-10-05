未實現損失擴大 高利率當道 美國銀行業危機恐捲土重來

當美債殖利率創紀錄飆升，美國銀行業爲了利率所承擔的壓力也陡增。

包括高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 在內的多家華爾街大型銀行，對高利率風險發出警告，德意志銀行策略師曾格 (Steven Zeng) 也在報告中指出，如果利率繼續上升，銀行危機很可能重演。

他表示，最近幾個月利率的暴漲無疑擴大了銀行債券投資組合的未實現損失，這同樣也是今年春天地區性銀行倒閉的催化劑。

根據美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 的數據，德意志銀行估計，今年第 3 季美國銀行業未實現損失可能超過 7000 億美元，高於 2022 年第 3 季的高點 6899 億美元。

本季 10 年期美債殖利率上升 70 多個基點。截至第 2 季，美國銀行業持有 5 兆 4360 億美元的債券，主要是機構抵押貸款和國債。

曾格總結指出，雖然美國銀行業系統性償付能力風險較低，但證券估值的降低可能會對銀行的資本適足率造成壓力，從而可能降低銀行的貸款意願，並減少經濟中的信貸流動。

如今的金融環境比今春更加緊縮。銀行業現在有聯準會 BTFP 政策工具撐腰，所以暫時沒有風險；但在 6 個月後 BTFP 機制到期時，高利率對金融市場的負面影響可能會進一步擴散。

高盛指出，隨着資本壓力開始增大，銀行一直在犧牲損益來改善資本結果。自 2022 年第 3 季以來，美國 4 大銀行每季都買進大量的信用違約互換 (CDS)，以符合更好的監管資本處理標準。購買的 CDS 數量同比增加了 47%，而證券餘額在此期間也下降了。

隨着市場試圖在更高利率的背景下對這部分銀行進行測試，銀行的調整後即期資本低於 7%，那些可能在早期就宣佈勝利或推進風險加權資產 (RWA) 優化和成本削減的銀行，是市場似乎最先關注的標的。

此外，即使美股還沒有反應，美國大型銀行的違約期貨已經急劇擴大。