波音CEO認錯 全力配合調查維護飛安

波音公司 (BA-US) 執行長卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 周二 (9 日) 表示，該公司承認這是「我們的錯誤」。之前阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)(ALK-US) 一架 737 Max 9 客機的門栓在飛行途中爆炸，機身上出現一個大洞，導致該機型根據聯邦法規遭到停飛。

阿拉斯加航空 1282 航班事件發生後不到一天，美國聯邦航空管理局 (FAA) 就下令停飛 737 Max 9，以便對飛機進行檢查。較常見的 737 Max 8 沒有受到影響。

卡爾霍恩指出，「當我看到阿拉斯加航空 737 Max 9 的照片時，我所能想到的就是：我不知道坐在飛機上那個洞旁邊的座位上的人發生了什麼事。」他告訴工作人員：「我有孩子、有孫子，你也有。這件事很重要。每個細節都很重要。」

該航班緊鄰爆炸面板的 26A 座位上沒有人，使乘客免於可能發生的悲劇。

但這次事故讓波音公司及其執行長受到更多的關注。過去幾年，該公司一直在努力應對其飛機的一系列缺陷，同時在 2018 年和 2019 年發生致命空難後，該公司試圖提高產量並提高聲譽。

737 Max 9 的兩家最大航空公司阿拉斯加航空和聯合航空 (UAL-US) 周一 (8 日) 表示，已在接受檢查的其他 Max 9 的同一區域發現了鬆動的部件。

卡爾霍恩表示，該公司將與國家運輸安全委員會 (NTSB) 合作進行調查，FAA 正在監督檢查，「以確保下一架進入天空的飛機實際上是安全的，並且這種事件永遠不會再次發生。」