川普發動關稅攻勢 日本首相石破茂亮明立場！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-21 10:30

‌



美國總統川普發動關稅攻勢，美日貿易談判引發全球關注。據《路透社》報導，日本首相石破茂周日（20 日）表示，日方將在與美國關於匯率問題的討論中注重「公平性」。

石破茂在日本廣播協會節目中透露，東京可能增加美國能源採購，並暗示將對美方指控日本汽車市場存在非關稅壁壘表現出靈活性。

‌



川普 16 日意外現身首輪美日會談，並聲稱美日談判取得「重大進展」。他此前表示，希望談判涵蓋他指控日本的議題，即東京故意壓低日元匯率，以使本國出口商獲得不公平優勢。

石破茂稱，具體匯率政策的討論將由財務大臣加藤勝信與美國財長貝森特進行。

被問及若美方要求合作推升日元匯價的問題，石破茂說：「我方必須從公平性的角度處理此事。」

另據《共同社》周日報導，石破茂表示，不會在與美國的貿易談判中納入安全問題。川普呼籲減輕美國在保衛日本方面的負擔。

石破茂在電視節目中表示：「我認為將安全和貿易放在一起討論不合適，我方應該解決安全問題，但不是將其與關稅掛鉤。」