流動性海嘯襲向華爾街！川普喊停免稅特權 哈佛耶魯私募資產拋售潮恐掀新次貸危機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-21 08:50

‌



美國常春藤名校與川普政府的對峙正將華爾街推向一場前所未有的流動性風暴，美媒周日 (20 日) 援引消息人士報導，面對來自川普政府的壓力以及對免稅資格的威脅，耶魯大學正尋求大規模出售其私募股權投資組合，交易規模恐高達 60 億美元，相當於其 414 億美元捐贈基金的 15%，這是耶魯在二級市場上首次拋售。

不僅是耶魯，有分析稱免稅地位若被取消，哈佛大學將開始出售流動性資產如股票，也許還會發行更多債務，此舉恐引發骨牌效應，撼動整個金融體系的穩定性。

‌



美國國土安全部上周三 (16 日) 宣布，終止向哈佛大學提供 270 萬美元撥款，此前該校已拒絕政府提出的管理改革要求。這場政治博弈直接衝擊到哈佛的財務運作，其捐贈基金規模達 520 億美元，其中近 40% 配置於私募股權，流動性本就受限。面對財政壓力，哈佛選擇發行 7.5 億美元應稅債券，這項罕見的融資動作揭露其現金流危機。

市場消息指出，哈佛可能已啟動股票拋售，一旦免稅地位被取消，該校的私募股權投資組合恐將面臨強制清算。

耶魯大學的處境更為緊迫。知情人士透露，該校正計畫以 60 億美元拋售私募股權投資組合，佔其 414 億美元捐贈基金的 15%。這是耶魯自 1990 年代開創「耶魯模式」以來，首次在二級市場大規模減持非流動性資產。

身為全球私募股權領域的重要參與者，耶魯的投資組合規模排名世界第 27 位，該校動向被視為產業風向標，而哈佛與耶魯的連鎖反應，可能引發其他頂尖學府效法。

今年以來，普林斯頓等大學陸續發行債券，顯示整個美國教育捐贈基金體系正面臨流動性壓力。

這場危機的核心在於顛覆維持數十年的「常青藤投資模式」。自 1950 年代哈佛調整資產配置比例以來，頂尖學府逐步形成以私募股權為核心、高度仰賴稅收優惠和長期持有的獨特模式。

耶魯模式將另類資產配置比例推升至 70% 以上，透過專業化的非流動性投資獲取超額報酬，但該模式建立在永久資本、免稅待遇和政治中立性三大支柱上，川普政府的稅務威脅直接摧毀了第三根支柱，迫使大學在政治風險與市場風險之間做出抉擇。

目前，私募業正深陷流動性泥淖，黑石、阿波羅等私募巨頭股價今年來下跌超過 20%，封閉式基金交易陷入冰封。哈佛、耶魯的被迫拋售恐引發惡性循環。

當市場發現頂級機構都在折價出售優質資產時，估價體系將面臨重構。對此新債王岡拉克警告，這場危機堪比 2008 年次貸危機，但風險隱藏在更隱密的角落。2022 年英國退休金危機中，流動性危機曾導致金邊債券市場崩盤，如今私募股權市場可能重演類似劇本。

更令人擔憂的是連鎖反應的傳導路徑，當捐贈基金為因應流動性壓力而拋售股票，可能觸發避險基金的停損盤。私募股權二級市場折價加劇將影響 VC/PE 融資能力，而教育機構支持的科技孵化器和早期基金可能遭遇抽資風險。

分析機構 EndGame Macro 也指出，這不僅是簡單的資產拋售，更是「永久資本」神話的破滅。當政治干預侵入投資組合，法人機構必須重新評估風險模型中從未考慮過的地緣政治溢價。

市場心理層面的衝擊同樣不容忽視。哈佛、耶魯的資產拋售行為具有強烈訊號效應，恐引發機構投資人的防禦性輪調。

數據顯示，全美大學捐贈基金共持有約 5000 億美元私募股權資產，其中 40% 配置於低流動性資產。如果政治壓力持續，這些「沉睡資產」可能被迫甦醒，在市場中掀起驚濤駭浪。

這場風暴的全球性影響正在顯現。歐洲私募股權協會已示警稱，北美教育基金拋售恐衝擊新興市場資產價格。亞洲主權財富基金近期也加強對北美私募資產的風險部位審查。