波音開始運回中國拒收飛機 馬航舉手：賣給我！
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-21 11:30
隨著中美貿易戰升溫，波音 (BA-US) 已開始將被中國航空客戶拒絕的新客機運回美國，而馬來西亞航空正在與波音洽談，有意接手由中國航空公司騰出的交付時段。
綜合外媒報導，為反制美國關稅政策，中國已下令中國航空公司停止接收美國波音公司的飛機，約有 10 架波音 737 MAX 客機受影響，同時，亦要求暫停向美國公司購買飛機相關設備和零件。
上週，一架原計畫交付給中國廈門航空的波音 737 MAX 客機，20 日原機自廈門飛返波音位於美國西雅圖的生產基地。目前尚不清楚是哪一方決定讓飛機返回美國，波音公司及廈門航空都未回應。
航空諮詢公司 IBA 表示，鑑於新型 737 MAX 的市場價值約為 5500 萬美元，接收波音飛機的中國航空公司可能會因關稅而陷入困境。《路透社》報導稱，波音已成為美國總統川普發動全球貿易戰的受害者。
分析人士指出，關稅變化帶來的混亂可能使許多飛機交付陷入停滯。一些航空公司高層已表示，他們寧願延遲接收新飛機，也不願承擔高昂的關稅成本。
馬航則有意接收中國航空公司空出的交付時段，表示正與波音洽談。馬航集團執行長執行長 Izham Ismail 表示，可能會透過資本市場籌資，以支持成功取得波音交付時段的任何競標，藉此加速其老舊機隊的現代化。
馬航透露的興趣，出現在北京下令中國航空公司停止接收波音飛機，並暫停向美國企業購買航空設備和零件之後。
今年稍早，馬航訂購了多達 60 架波音飛機，作為更新其窄體機隊計劃的一部分。由於飛機交付速度低於預期，以及維修資源緊張，，促使馬來西亞航空在 2024 年最後一季削減超過 6,000 個航班，導致其全年淨利潤驟降超過 90%。
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