中國拿回5G話語權！德國刪除華為「可信國家」限制條款 

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 10:50

‌



德國新政府聯盟協議刪除，針對中國資通訊設備企業華為的「可信國家」限制條款，轉而採用「可信技術標準」，意味著華為很可能繼續參與德國 5G 網絡建設。

綜合德國媒體報導，德國三個新執政黨：基民盟、基社盟和社民黨的網站上，換上聯盟協議的新版本，新版第 9 頁僅要求安裝「受信任的零組件」，刪除了原版中「值得信賴的原產國」的表述，更未提及華為和中興的具體名字。

‌



報導稱，此舉意味著，備受爭議的華為元件被允許留在德國 5G 行動網路中，不僅是目前的 5G 技術，還有未來的幾代技術。

目前英國、丹麥等國已製定排除華為的計畫。若德國最終保留華為設備，甚至在未來 6G 領域繼續合作，將為歐洲樹立重要範例。這不僅有助於維持歐洲網路技術先進性，也能減少美國監控風險。

市場分析師指出，德國新政府刪除限制華為 5G 條款的舉動，不僅標誌著歐洲市場對技術中立立場的回歸，更折射出全球 5G 競爭的核心邏輯——技術自主可控性才是真正的「通行證」。