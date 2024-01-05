〈美股早盤〉美非農報告超預期 主要指數開平

美股主要指數周五 (5 日) 開平盤，標普 500 指數可能結束連續九周的上漲態勢，此前強於預期的非農就業報告讓交易員擔心美國聯準會 (Fed) 可能會將高利率維持在比預期更長時間內。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

在就業數據引發對美國聯準會 (Fed) 降息押注可能過於激進的擔憂後，美股開盤前主要指數期貨下跌，美債殖利率攀升。標普 500 指數期貨下跌 0.2%，10 年期美債殖利率躍升至 4.06%、美元也飆升。

具體來看，美國去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，遠超市場預期的 17.5 萬人，去年 11 月為 19.9 萬人。與此同時，去年 12 月薪資增幅也超預期，平均時薪月增 0.4%，超出預期的 0.3%，年增速意外升至 4.1%，超出市場預期的 3.9%，較上月的 4% 加速。

市場分析指出，今夜美股很可能將結束此前 9 周連漲，與此同時，蘋果一周內第二次遭降評可能也會讓大盤承壓。

市場開始下調 Fed 降息押注。BMO Capital 分析師 Ian Lyngen 在報告中寫道：「這是又一個好於預期的就業資料，替 Fed 提供足夠的靈活性，可以推遲在 2024 年初降息。」

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 則認為，就業人數「相當強勁」，而時薪成長強勁且勞動參與率下降，所有這些都表明，就市場對 2024 年 Fed 寬鬆政策的預期而言，還遠遠沒有達到預期。

投資人正在對去年一些最受歡迎的交易進行回撤。以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨周五下跌 0.5%。花旗集團策略師建議在全球股市疲軟時買入股票，並表示不要追逐漲勢，因為今年的漲幅可能低於 2023 年。

截至台北時間周五（5 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.45%，至每股 236.86 美元

特斯拉召回生產日期在 2014 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 20 日期間的部分進口 Model S、Model X、Model 3 及中國製造 Model 3、Model Y 電動車，共計超過 160 萬輛。就在上個月 13 日，特斯拉在美國也召回約 203 萬輛車。

QuantumScape (QS-US) 早盤股價上漲 0.97%，至每股 9.39 美元

截至昨日收盤，美股固態電池概念股 QuantumScape 單日上漲 43.08%。消息面上，福斯集團電池子公司 PowerCo 驗證，QuantumScape 的無負極 (anodeless) 固態電池樣本，能夠做到充放電 1,000 次，且在測試完成時電池「幾乎沒有老化」，仍保持 95% 的容量(或者說放電能量保持率)。這一資料，上述公司曾在去年 10 月的公開信中提到過。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.33%，至每股 182.51 美元

科技媒體 MacRumors 近日發文分享蘋果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 兩款機型的最新消息，並基於原型機資訊製作相關的圖片。訊息來源表示， iPhone 16 Pro(代號 Diablo) 配有 6.3 吋螢幕，而當前型號為 6.1 吋；iPhone 16 Pro Max(代號 Lightning) 配有 6.9 吋，當前型號為 6.7 吋。蘋果在 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 上配備全新的拍照按鈕。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月非農新增就業報 21.6 萬人，預期 17 萬人，前值 17.3 萬人

美國 12 月失業率報 3.7%，預期 3.8%，前值 3.7%

美國 12 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.9%，修正後前值 4.0%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 12 月勞動參與率報 62.5%，預期 62.8%，前值 62.8%

美國 11 月耐久財訂單月增率修正值前值 5.4%

美國 11 月工廠訂單月增率預期 1.5%，前值 - 3.6%

美國 12 月 ISM 非製造業指數預期 52.5，前值 52.7

華爾街分析：

巴克萊策略師 Joseph Abate 表示，根據對 Fed 隔夜逆回購協議餘額和市場利率的預期，Fed 料在 6 月或 7 月停止量化緊縮。