美上周初領失業金人數降至20.2萬 低於預期

美國勞工部周四 (21 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數降幅低於市場預期，表明就業市場仍然相當吃緊。

上周初領失業金人數降幅低於市場預期，就業市場仍然相當吃緊。(圖：ZeroHedge)

截至 12 月 30 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.2 萬人，低於市場預期的 21.6 萬人，較修正後前值 22 萬人減少 1.8 萬人，4 周移動平均值報 20.775 萬人。

截至 12 月 23 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.5 萬人，較修正後前值 188.6 萬人增加 1.1 萬人，低於市場預期的 188.3 萬人，4 周移動平均值報 186.7 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初領失業金人數基本在去年的 19.4 萬至 26.5 萬人區間的低端徘徊。自 2022 年 3 月迄今，美國聯準會 (Fed) 已升息 525 個基點，就業市場正在穩步降溫。但由於新冠疫情導致人力荒，企業紛紛大肆召聘，失業率一直保持在 4% 以下。

Challenger, Gray & Christmas 同日公布報告顯示，美企去年 12 月裁員人數年減 24% 至 34,817 人。不過美企計劃裁員人數在去年成長 98%，達到 721,677 人，為 2020 年以來最高裁員人數，倘若不包括新冠疫情時其，這是自 2009 年以來的新高。

金融市場押注 Fed 最快將於 3 月份開始降息。Fed 昨日公布的 12 月 12-13 日貨幣政策會議紀要顯示，官員們認為就業市場依然緊張，但也繼續「趨於更好的平衡」。

官員還表示，幾位與會者指出，如果勞動力需求進一步大幅減弱，那麼就業市場可能會迅速從逐漸寬鬆過渡到更為突然的放緩。

Fed 在去年 12 月的會議上維持政策利率在目前的 5.25-5.50% 區間不變，決策者在新的經濟預測中暗示，過去兩年實施的歷史性貨幣政策收緊已經結束，2024 年將出現更低的借貸成本。