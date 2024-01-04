蘋果再遭Piper Sandler降評 iPhone銷售擔憂是主因

根據外媒周四 (4 日) 報導，蘋果已成華爾街最不受歡迎的大型科技股，再度遭另一家投行降評，此舉不僅透露出華爾街對蘋果 iPhone 銷售的擔憂日益加劇，也凸顯分析師謹慎的態度。

Piper Sandler & Co. 分析師 Harsh Kumar 周四下調蘋果股價評等，自「增持」(overweight) 下調至「中性」(neutral)，理由是中國疲弱的宏觀環境將抑制 iPhone 的需求。他指出對蘋果手機庫存的擔憂，還說單位銷售的成長率已觸頂，此前他自 2020 年 3 月以來一直持看漲觀點。

先前巴克萊銀行 (Barclays Plc) 分析師 Tim Long 更看衰蘋果，將該股股價評等下修至「減持」(underweight)。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周四盤前股價下跌 0.79%，每股暫報 182.80 美元。

根據外媒彙編數據顯示，時間才剛進入 2024 年，蘋果已是獲得看漲建議最少的大型科技股。Piper Sandler 的降評使得該公司的買入當量比例進一步下滑，看漲該公司的分析師比例降至 3 年來的低點。

蘋果是過去四季唯一一家營收出現衰退的大型科技公司。華爾街分析師目前平均預測，該公司在 2024 會計年度的營收增幅僅有 3.6%，獲利增幅為 7.9%。

蘋果股價去年漲近 50%，但在 2024 年的前幾個交易日卻走跌。據外媒彙編資料顯示，該股今年累計下跌 4.3%，市值蒸發近 1,300 億美元，而且目前正處在突破超賣區域的邊緣，因為市場料其將連續第四個交易日繼續下跌。

華爾街幾乎一致看好大型科技公司，但對蘋果則更為謹慎。該股只吸引 33 個「買入」(Buy) 等值建議，與亞馬遜 (AMZN-US) 的 68 個、臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 的 66 個和輝達 (NVDA-US) 的 59 個看漲評等相比相形見絀。