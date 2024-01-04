〈美股早盤〉小非農就業報告強勁 主要指數漲跌不一

美股主要指數周四 (4 日) 開盤漲跌不一，此前美國公布的最新數據顯示就業市場仍舊有韌性，讓市場對聯準會 (Fed) 提前降息的預期降溫。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.04%，費城半導體指數跌逾 1%。

美國強勁的就業數據引發市場對聯準會 (Fed) 降息路徑的疑慮後，美國公債殖利率全線上升，美元在連續 4 天上漲後走穩。

標普 500 指數期貨在昨日結束連續 3 天的拋售後幾乎沒有變化、那斯達克 100 指數期貨走跌，此前蘋果本周第二次遭降評。美國公債價格延續跌勢，原因是去年 12 月 ADP 新增就業人數高於預期、上周初領失業金人數低於預期。

具體來看，去年 12 月有「小非農」之稱 ADP 就業人數新增 16.4 萬，遠超市場預期的 11.5 萬，前值報 10.1 萬；上周初領失業金人數報 20.2 萬，低於預期的 21.6 萬，前值報 22 萬。

投資人的共識是，在去年年底股市飆升之後，市場早該回落。那斯達克 100 指數在本月的兩天內下跌近 3%，掉期交易員一直在控制其對降息的押注。

Quilter Investors 投資策略 Lindsay James 表示：「這證實，事情不會像一些人希望的那樣迅速發展。需要接受的是，Fed 仍然非常受通膨和經濟數據的驅動。」

能源方面，西德周原油期貨交易價格在每桶 73 美元以上，主因是受利比亞的供應中斷影響；布蘭特原油期貨交易價格近每桶 79 美元。

截至台北時間周四（4 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 182.50 美元

根據外媒周四報導，蘋果已成華爾街最不受歡迎的大型科技股，再度遭另一家投行降評，此舉不僅透露出華爾街對蘋果 iPhone 銷售的擔憂日益加劇，也凸顯分析師謹慎的態度。

Mobileye(MBLY-US) 早盤股價下跌 27.34%，至每股 28.86 美元

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 周四 警告，客戶清理過剩庫存導致訂單減少，將衝擊今年營收。消息傳出後，車用晶片供應商股票慘遭拋售。

Walgreens(WBA-US) 早盤股價下跌 8.02%，至每股 23.49 美元

藥妝零售巨擘沃爾格林 (Walgreens) 周四 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，因其藥局業務表現強勁，該季營收成長一成、獲利表現也亮眼，雙雙打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，該公司宣布近 50 年來首次減少季配息以節省現金。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 16.4 萬，預期 11.5 萬，修正後前值 10.1 萬

美國上周初領失業金人數報 20.2 萬，預期 21.6 萬，修正後前值 22 萬

美國上週續領失業金人數報 185.5 萬，預期 188.3 萬，修正後前值報 188.6 萬

美國去年 12 月 Markit 綜合 PMI 終值預期 51.0，前值 50.7

美國去年 12 月 Markit 服務業 PMI 終值預期 51.3，前值 50.8

華爾街分析：

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，今天的 ADP 與失業金數據給明天非農就業報告是否會超出市場預期打上問號。雖然今天的數據對期待美國經濟軟著陸的人有利，但美股已經經歷一次大幅反彈，現在是一次技術性調整。