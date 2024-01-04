Mobileye警告晶片供應過剩衝擊今年營收 帶崩車用晶片股

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 周四 (4 日) 警告，客戶清理過剩庫存導致訂單減少，將衝擊今年營收。消息傳出後，車用晶片供應商股票慘遭拋售。

截稿前，Mobileye(MBLY-US) 周四盤前股價下跌 25.13%，每股暫報 29.74 美元。其他車用晶片股也遭受波及，恩智浦半導體 (NXPI-US) 下跌 5.01%，每股暫報 205.25 美元、安森美半導體 (ON-US) 下跌 4.24%，每股暫報 75.95 美元、德儀 (TXN-US) 下跌 2.30%，每股暫報 162.91 美元、Wolfspeed(WOLF-US) 下跌 2.74%，每股暫報 39.45 美元。

Mobileye 初估今年第一季營收將比前一年同期衰減約 50%，遠不及預期，表明迄今為止避免晶片供應過剩危機的汽車晶片行業也可能面臨衰退。

該公司說：「隨著對供應鏈的擔憂有所緩解，我們預估客戶將在今年第一季使用絕大部分過剩庫存。」

據 Mobileye 統計，其 EyeQ 高級駕駛輔助晶片的供應過剩 600 萬至 700 萬片，Mobileye 第一季度的利潤可能「遠遠低於隨後的幾季」。

根據 LSEG 的資料，Mobileye 估其 2024 年營收介在 18.3 億至 19.6 億美元之間，低於此前預期的 25.8 億美元。

