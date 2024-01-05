美去年12月服務業與綜合PMI終值 均創去年7月以來新高

標普全球 (S&P Globa) 周四 (4 日) 公布最新數據顯示，美國去年 12 月服務業和綜合採購經理人指數 (PMI) 均創去年 7 月份以來新高，且連續七個月擴張，高於 50 榮枯線。

美國去年 12 月服務業和綜合採購經理人指數 (PMI) 均創去年 7 月份以來新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國去年 12 月服務業 PMI 終值為 51.4，創 2023 年 7 月份以來新高，連續七個月擴張，預期為 51.3，初值為 51.3，11 月終值為 50.8。其中就業指數終值上升至 51.9，創去年 9 月份以來的新高；新商業指數終值創去年 6 月份以來的新高。

另外，美國 12 月 Markit 綜合 PMI 終值 50.9，也創去年 7 月份以來新高，也連續七個月擴張，初值為 51。其中新訂單指數終值上升至 51.2，創去年 7 月份以來新高，並連續兩個月擴張；就業指數終值創去年 9 月份以來新高。

標準普爾全球市場情報首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「PMI 資料給新年帶來了一些歡呼聲，表明美國龐大的服務業經濟成長加速，去年 12 月份產出創下 5 個月來的最大增幅。這一改善抵消製造業的低迷，表明美國經濟的整體增速在去年年底可能略有加快。」

Williamson 還指出，對金融服務業的一些支持來自最近金融狀況的寬鬆——2024 年降息的預期越來越大。儘管如此，經濟成長仍然低於春季和夏季的標準水準，陷入困境的製造業抑制了商業需求，與去年早些時候相比，消費者在旅遊和娛樂等奢侈品項目上的消費意願仍然大大降低。

另外，更具挑戰性的需求環境削弱企業的定價能力，去年第四季服務業的平均銷售價格通膨率被壓至 3 年多來的最低水準。由於服務業通膨頑強是美國聯準會 (Fed) 決策者留意的一個關鍵領域，去年 12 月份服務業通膨價格上漲的放緩是個好消息。

然而，在綜合 PMI 的價格指數方面，由於製造商和服務提供者的運營費用成長較快，12 月份的總投入成本上漲幅度更大。

美國服務業 PMI 終值數據公布後，美國 2-10 年期公債殖利率刷單日新高。兩年期美債殖利率漲約 6 個基點，刷新日高至 4.3949%；10 年期美債殖利率漲約 8 個基點，也刷新日高至 3.9988%。