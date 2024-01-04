〈財報〉Walgreens上季業績亮眼 季配息卻減近一半

藥妝零售巨擘沃爾格林 (Walgreens) 周四 (4 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，因其藥局業務表現強勁，該季營收成長一成、獲利表現也亮眼，雙雙打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，該公司宣布近 50 年來首次減少季配息以節省現金。

財報公布後，沃爾格林 (WBA-US) 周四盤前股價大漲 3.72%，每股暫報 26.52 美元。

展望未來，儘管第一季業績優於預期，但沃爾格林重申其 2024 會計年度調整後每股獲利預期為 3.20 至 3.50 美元之間。該公司預估，與新冠肺炎相關的銷售額將下降，加上稅率上升、銷售和回租貢獻減少，將抵消獲利成長。不過其並未在財報中說明是否還會維持此前 1,410 億至 1,450 億美元的全年營收預測。

根據財報，沃爾格林第一季 (截至去年 11/30) 營收年增 10% 至 367.1 億美元、經調整後每股獲利報 0.66 美元，均優於華爾街分析師預估的 348.6 億與 0.61 美元。另外該公司當季淨損收展至 6,700 萬美元，合每股虧 0.08 美元，前一年同期為虧損 37.2 億美元或每股虧損虧 4.31 美元。

案業務劃分，沃爾格林第一季藥品零售額成長 6.4% 至 289.4 億美元、美國醫療保健銷售額成長 95.2% 至 19.3 億美元。值得注意的是，該公司將季股息從每股 0.48 美元下調至 0.25 美元，降幅為 48%，為該公司近 50 年來首次減少配息，股息支付日為 3 月 12 日。

有分析指出，沃爾格林削減股息之際，該公司執行長 Tim Wentworth 正試圖帶領公司走出困境。去年 10 月，這為醫療行業資深人士 Wentworth 被任命為執行長，希望帶領公司擺脫困境且精簡運營。而周四這份財報表現象徵沃爾格林自去年 10 月以來的轉機，先前幾季該公司已近 10 年來首次連續兩個季未能實現獲利預期。