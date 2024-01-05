高通推出MR頭戴裝置晶片 三星、Google將採用

高通周四 (4 日) 表示，三星電子和 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 計劃使用其新推出的運算晶片驍龍 XR2+ Gen 2，運行自家的混合實境 (MR) 和虛擬實境 (VR) 頭戴式裝置。

不過 Google 和三星並未具體說明他們計劃在哪些產品中使用高通這款新晶片，而且新產品推出的時間也尚不清楚。

據了解，這款驍龍 XR2+ Gen 2 頭戴裝置晶片是 Meta Quest 3 中使用的舊款 Snapdragon XR2 Gen 2 的升級版，能處理頭戴裝置內十幾個攝影鏡頭提供的資料，支援更清晰的螢幕和優化影像。

截稿前，高通 (QCOM-US) 周四盤中股價下跌 0.21%，每股暫報 137.31 美元。

另一方面，隨蘋果 (AAPL-US) 發布 Vision Pro 頭戴式裝置，市場預估今年混合現實境頭戴裝置的銷售競爭將會加劇。混合實鏡頭戴裝置透過攝影機頭將外部真實情景傳遞給用戶。

天風國際證券 (TF International Securities) 分析師郭明錤在其社群媒體平台 X(前推特)發文表示，蘋果可能會在本月晚些時候或 2 月初開始銷售 3,500 美元的 Vision Pro，這款頭戴裝置使用與蘋果部分筆電相同的客製化晶片。