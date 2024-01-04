歐元區去年12月商業活動再度萎縮 經濟衰退恐已成定局

根據路透周四 (4 日) 報導，由標普全球 (S&P Global) 編制的 HCOB 綜合採購經理人指數 (PMI) 數據顯示，歐元區去年 12 月商業活動繼續萎縮，占主導地位的服務業持續低迷，暗示該區經濟處在衰退之中。

具體來看，歐元區去年 12 月 Markit 服務業 PMI 終值報 48.8，創 5 個月新高，優於市場預期的 48.1 與前值 48.7；上月綜合 PMI 終值則報 47.6，高於市場預期的 47.0 與前值 47.6，連續第七個月萎縮。

雖然數據較前值略有成長，也打敗市場預期，但仍低於 50 榮枯線。分析指出，數據透露歐元區去年第四季經濟可能萎縮，符合經濟衰退的技術定義，其去年第三季經濟成長萎縮 0.1%。

漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示，歐元區服務業雖尚未完全衰退，但這種氛圍遠非已成長為導向，目前缺乏表明經濟即將恢復強勁擴張的明確訊號。Rubia 說：「數據替歐元區敲響經濟衰退的警鐘，模型預測第四季經濟將萎縮。」

儘管歐元區上月服務業需求下滑趨勢略有緩解，新商業指數從 46.7 升至 47.1 的 5 個月高點，但該指數仍連續第六個月低於 50 榮枯線。此次報告結果與本周二公布的製造業狀況相似，歐元區去年 12 月製造業 PMI 終值連續第 18 個月萎縮，至 2023 年結束時依然疲弱。

另一方面，儘管有跡象表明需求持續放緩，但綜合產出價格仍以 6 月份以來最快的速度成長，這表明通膨率將在短期內保持在歐洲央行 (ECB) 的 2% 目標之上。

Rubia 指出，歐元區在服務業停滯不前的情況下，服務供應商成功將其不斷成長的投入成本的一部分轉移給消費者，這令人印象深刻。他還說，報告結果與 ECB 那些已傾向在 3 月降息的決策者預期背道而馳，預料第一次降息時間是在 6 月。

不過報告中仍有好消息，對未來一年的整體情緒有所改善，綜合未來產出指數從 56.0 升至 57.6 的 7 個月高點。