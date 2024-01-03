美去年12月製造業PMI終值降至47.9 訂單減少且價格上漲

標普全球 (S&P Global) 周二 (2 日) 公布最新數據顯示，美國去年 12 月採購經理人 (PMI) 指數終值自 11 月的 49.4 進一步下滑至 47.9，也低於市場預期的 48.2。該數據在去年僅有兩個月高於 50 榮枯線。

美國去年 12 月採購經理人 (PMI) 指數僅有兩個月高於 50 榮枯線。(圖：ZeroHedge)

根據報告，隨著新訂單以更快的速度下滑，產出再次收縮、銷售價格也以去年 4 月以來最快速度成長，另外客戶需求疲軟導致製造業就業連續第三個月下滑，不過商業信心指數升至三個月高點。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，由於近期訂單減少加劇，產出以 6 個月來最快的速度下降，因此製造業很可能在去年第四季拖累經濟。

另外，經濟放緩正在蔓延到勞動力市場。由於越來越多的企業開始擔心生產能力過剩，公司連續第三個月裁員。因此，第四季工廠裁員的速度是 2009 年以來首見，只有在新冠疫情爆發初期的幾個月裡才出現過。

而由於工廠在 12 月份也大幅削減投入物的採購，供應商的平均繁忙程度也有所下降，這再次暗示閒置產能的發展。

Williamson 說：「雖然原物料和出廠價通膨率均有所上升，但企業成本明顯繼續以低於調查長期平均水準的速度上漲，暗示工業價格壓力歷來較低。」

值得注意的是，有鑑於目前的訂單趨勢，調查的整體情況是許多商品的供過於求，這表明隨時序進入 2024 年，生產、就業和物價面臨下行風險。

然而，潛在的供應鏈中斷需密切留意，尤其是在航運方面，因為過去的調查清楚地表明，供應鏈緊張局勢是如何導致物價迅速上漲。