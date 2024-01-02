〈美股早盤〉市場情緒謹慎 主要指數開低

美股主要指數周二 (2 日) 開盤走低，新年第一年開局沉悶，美國公債殖利率攀升，投資人降低對今年降息的預期。另外，蘋果早盤股價跌逾 3%，原因是受券商降評影響。

截稿前，道瓊工業指數跌近 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 240 點或近 1.6%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌逾 2.7%。

美股主要指數期貨在周二開盤前走跌，替今年的第一個交易日定下陰鬱的基調。另外，蘋果遭華爾街券商降評後股價下跌，投資者也在考慮去年股市的大幅上漲能否持續。

在對人工智慧 (AI) 和穩定利率的樂觀情緒的推動下，去年的市場表現火爆，然而更多的通膨數據和即將到來的總統大選將讓股市漲勢承壓。

經濟數據方面，美國 12 月製造業採購經理人指數終值報 47.9，預期 48.2，前值 49.4。本周還將公布的數據包括每周初領失業金人數、「小非農」ADP 和非農就業報告以及服務業數據。

值得注意的是，市場參與者還在等待定於周三 (3 日) 公布的聯準會(Fed)12 月政策會議紀要，以確定降息的時機。

儘管市場普遍認為 Fed 將在 1 月份的會議上維持利率不變，但根據芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的 Fed watch 工具，交易員預估 3 月份 Fed 降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性為 70%。

Ladenburg Thalmann 資產管理公司首席執行官 Phil Blancato 表示，今年前 3 個月股市走勢可能艱難，本周將成為其中的典型，投資人將獲利了結，重新調整投資組合。他認為，今年前幾天的股市狀況都將和利率有關。

Oppenheimer 資產管理公司首席投資策略師 John Stoltzfus 認為，市場暫停消化第四季剛剛結束的大規模牛市行情並不罕見，考慮到股市的上漲，市場喘口氣是很有道理的。他還提到，美股應該休息一下，但下一個財報季可能會看到漲勢恢復。

隨比特幣自 2022 年 4 月以來首次突破 4.5 萬美元，與加密貨幣相關的公司如 Coinbase(COIN-US) 等股價周二盤前走揚，原因是投資人對比特幣現貨 ETF 可能獲准發行持樂觀態度。

能源方面，埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 等能源巨擘盤前股價也小幅走高。與此同時，國際油價上漲 2%，此前在紅海發生的海軍衝突增加中東供應中斷的可能性。

截至台北時間周二（2 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 3.33%，至每股 186.11 美元

根據供應鏈消息，備受全球科技用戶和產業矚目的蘋果 Vision Pro，預估將於 1 月 27 日在美國上市。供應鏈資訊顯示，目前索尼是初代 Vision Pro 矽基 OLED 一供，二供來自中國公司，將成為 Vision Pro 能否擴大產能的關鍵。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.03%，至每股 245.92 美元

美國財政部宣布，從當地時間周一開始，新的電池採購規定正式生效。這一變化導致更多電動汽車失去了最高 7,500 美元的稅收抵免資格，包括日產 Leaf、特斯拉全輪驅動版 Cybertruck、部分特斯拉 Model 3 以及雪佛蘭 Blazer EV 等。

DoorDash(DASH-US) 早盤股價下跌 1.07%，至每股 97.83 美元

外送平台 DoorDash 計劃拓展美國以外地區業務，同時在美國發展外送相關業務，以更有效運用手頭現金流。DoorDash 行政總裁 Tony Xu 稱，目前是拓展美國以外地區外送服務的合適時機。同樣，該公司也考慮進軍其他業務的可能性。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 Markit 製造業 PMI 終值報 47.9，預期 48.2，前值 49.4

華爾街分析：

Wedbush 知名科技分析師 Dan Ives 在元旦推文中寫道：「科技股將在 2024 年上漲 25%，那斯達克指數達到 2 萬點這是我們的牛市情景預測，因為華爾街仍然嚴重低估人工智慧 (AI) 貨幣化周期在該領域企業中發揮作用的速度。」

在此背景下，受雲端和 AI 技術創新支出增加的推動，2024 年科技股將出現新的牛市。Dan Ives 曾在 2023 年 11 月表示，科技牛市已經開始並將在 2024 年繼續。