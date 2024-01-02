歐元區去年12月製造業PMI終值連續18個月萎縮 經濟可能去年已步入衰退

標普全球 (S&P Global) 周二 (2 日) 公布數據顯示，歐元區 12 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 終值自 11 月的 44.2 升至 44.4，但仍遠低 50 榮枯線，該區製造業連續第 18 個月萎縮。調查不僅透露歐元區並未出現經濟反彈跡象，也暗示經濟可能在去年已步入衰退。

具體來看，這項由標普全球彙編的 12 月 HCOB 歐元區 PMI 指數終值報 44.4，低於市場預期與 11 月前值的 44.2。另外，12 月一項衡量產出的指數從 11 月的 44.6 降至 44.4，但高於 44.1 的初值，該指數被納入本周四 (4 日) 公布的綜合 PMI 中，視為衡量經濟健康狀況的良好指標。

漢堡商業銀行首席分析師 Cyrus de la Rubia 表示，悲觀趨勢強烈暗示歐元區去年第四季經濟成長萎縮。官方資料顯示，歐元區第三季經濟成長萎縮 0.1%，因此連續第二季的成長萎縮將符合衰退的定義。

該分析師說：「在歐元區製造業持續低迷的情況下，HCOB PMI 與 11 月份相比幾乎沒有改善。這替歐元區描繪了一幅黯淡的前景，意味著歐元區在第三季進入衰退。」

外媒在去年 12 月初的調查顯示，歐元區 20 國將經歷短暫而輕微的冬季衰退。持續下滑的新訂單指數在去年 12 月有所緩和，但仍低於 50，與 2023 年全年持平。該分類指數從 41.5 升至 42.0。

Rubia 補充說：「新訂單的疲軟與市場的悲觀情緒相呼應，幾乎與上月一樣迅速萎縮。」

此外，未完成工作指數顯示，12 月份的大部分活動是由完成舊訂單產生的，這表明製造商預估不會馬上出現轉機、工廠連續第七個月裁員。