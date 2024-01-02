中國批准AZ與賽諾菲聯合開發疫苗 預防嬰兒感染RSV

根據外媒周二 (2 日) 報導，中國批准一種由阿斯特捷利康 (AstraZeneca Plc) 和賽諾菲 (Sanofi) 聯合開發的疫苗，用於嬰兒預防呼吸道融合病毒 (Respiratory Syncytial Virus, RSV) 感染，這是中國首次針對這種具有高度傳染性和潛在致命性的感染進行治療。

阿斯特捷利康周二在一份聲明中說，中國國家藥品監督管理局批准長效單株抗體 (mAb) Beyfortus 疫苗預防新生兒呼吸道合胞病毒感染。該公司表示，雖然 RSV 病毒已在中國流行了幾個月，但預估要到 2024-2025 年季節才會推出。

根據民生證券 (Minsheng Securities) 的數據，到 2020 年，預防和治療 RSV 的產品需求預估將在中國催生出 15 億美元的市場，占全球總量的十分之一以上。中國是全球第二大製藥市場。

RSV 引起呼吸道疾病，在極少數情況下會導致呼吸困難和死亡。Beyfortus 是第一批廣泛使用的藥物之一，可以保護嬰兒免受這種疾病的侵害，這種疾病影響到大多數兩歲以下的兒童。

自 2023 年下半年以來，中國一直面臨著一場大規模的呼吸道疾病爆發，兒童尤其容易受到包括 RSV、流感和肺炎黴漿菌 (Mycoplasma pneumoniae) 在內的一系列常見病原體的打擊。疾病的激增使中國全國各地的一些小兒科醫療中心不堪重負。

截稿前，阿斯特捷利康 (AZN-US) 周二美股盤前 ADR 下跌 0.82%，每股暫報 66.80 美元。