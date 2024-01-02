新年再遇老問題 美國政府又迎來關門時刻

新年雖至，問題未解。美國國會議員們在假期結束後將面對一個頭痛的老問題：2024 年政府預算法案。

根據 11 月通過的臨時法案，美國政府將在 1 月和 2 月分別迎來部分機構的臨時預算到期，而最近的到期日爲 1 月 19 日。

但美國國會到目前爲止始終沒有找到解決分歧的方法。共和黨和民主黨各行其是，參議院與衆議院又意見不一，嚴重拖慢了預算法案的審查進度。

目前眾議院已經通過 7 項由共和黨制訂的支出法案，而參議院則通過 3 項。但這些法案看來明顯不同，代表兩院仍需要進行大量協商，推動黨派領導人達成協議，得出個可以通過兩院、兩黨的法案。

部分議員表示已開始與同行討論法案細節，但指出，在不知道各個小組委員會撥款情況的前提下，他們的討論大幅受限。

最好的情況是：在 1 月 19 日前國會彌合裂縫，共同制訂出一個可以通過的預算法案。但人們現在又開始擔心這種情形將導致眾議院議長強生 (Mike Johnson) 接受白宮在非國防項目支出額外資金的條件，這可能又造成共和黨強硬派翻臉。

另一個可能是繼續見招拆招，推出 2024 年預算法案的第三個臨時方案以阻止政府關門。然而，事不過三，第三個臨時法案聽起來充滿荒謬意味。

專家也警告，第三次利用權宜之計可能會帶來更令人頭疼的問題，不斷提出的臨時預算可能削減更多資金，遠比共和黨預期的削減幅度更大。共和黨議長強生出於信譽和權威考慮，也堅稱不會再次使用臨時預算。

僵持之下的最壞結果是：美國政府將從 1 月 20 日開始部分關門，包括住房與城市發展部、運輸部與農業部在內的機構將不得不進入「休克期」。而到了 2 月 2 日，其他部門也將面臨資金短缺的問題。

還有一種極低的可能性：國會通過一個綜合撥款法案 (Omnibus)，將很多較小的普通撥款法案打包成一項較大的單一法案，而該法案只需要在兩院各投票一次即可。

這與例行預算法案不同。一般來說，預算法案需要通過 12 項不同的撥款法案，由每個撥款小組委員會起草並提交。

但這一點被前後兩任議長所拒絕。但參議員甘迺迪 (John Kennedy) 認為，最後只有兩種結果，若非綜合性法案就是為期一年的臨時撥款。他認爲臨時撥款的可能性還會更大一點，只是他並不喜歡這個選擇。